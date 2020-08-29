Legendarny reżyser mógł stanąć za sterami "Terminatora 3". Teraz opowie o bitwie o Anglię

Trudno nadążyć za Ridleyem Scottem. Legendarny reżyser i producent pracuje przy licznych projektach filmowych ("The Dog Stars", "You Should Be Dancing") i telewizyjnych ("Złodziej dragów", "Obcy: Ziemia", "Blade Runner 2099"). W ostatnim wywiadzie zdradził, że mógł stanąć za sterami sequela kultowej franczyzy sci-fi. Zapowiedział też nowy projekt. Getty Images © Borja B. Hojas
Dlaczego Scott nie wyreżyserował "Terminatora 3"?Scott
, który zapisał się w historii kina jako autor wizjonerskich filmów sci-fi – "Obcego – 8. pasażera »Nostromo«
" i "Łowcy androidów
" – był typowany na reżysera innego hitu – "Terminatora 3
". Co ciekawe, odmówił. W wywiadzie udzielonym The Guardian powiedział: Jestem z tego dumny. Odrzuciłem ofertę 20 milionów dolarów. Nie można mnie kupić. Ktoś zaproponował: "Poproś o taką stawkę, jaką dostaje Arnie". Pomyślałem, że spróbuję. A kiedy się zgodzili, pomyślałem: "O cholera". Ale nie mogłem tego zrobić. To nie moja bajka.
Reżyser wyjaśnił, skąd jego niechęć do projektu. Odniósł się do innej popularnej franczyzy. To jak kręcenie filmu o Bondzie. Istotą filmu o Bondzie jest dobra zabawa i kicz. Terminator to czysty komiks. A ja dążyłbym do tego, aby był realistyczny. Dlatego nigdy nie proponowali mi, by m zrobił film o Bondzie – mógłbym to spieprzyć.
Zobacz zwiastun "Terminatora 3"
Ostatecznie za sterami "Terminatora 3: Buntu maszyn
" stanął Jonathan Mostow
. Film trafił na ekrany w 2003 roku. Przypominamy jego zwiastun:
Scott opowie o bitwie o Anglię
W rozmowie z The Guardian Scott
powiedział też, że jego następnym filmem nie będzie dramat historyczny "Battle of Britain
" – opowieść o kampanii powietrznej z 1940 roku, kiedy to brytyjskie siły powietrzne chroniły Wyspy przed nazistami. Jako że tematykę tę niedawno podjął już inny twórca – Steve McQueen
w "Blitz
" – twórca "Łowcy androidów
" nie chce odkładać tego projektu i ryzykować, że podobne produkcje zrealizują inni reżyserzy.
Na początku tego roku Scott
pracował na planie thrillera sci-fi "Dog Stars", którego premiera zaplanowana jest na przyszły rok. Jesienią miał wejść na plan biografii zespołu Bee Gees, ale najwyraźniej projekt ten został przełożony na czas nieokreślony.
