Box Office Świat: "Obcy: Romulus" nie do zatrzymania. Pixar bije kolejny rekord

Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Taka sytuacja sprawiła, żenie miał problemu z utrzymaniem się na pozycji lidera. Tym razem do zwycięstwa wystarczyło jednak tylko. Za tydzień wynik powinien być porównywalny, bo film w końcu trafi do kin w Japonii.Zagraniczne wpływy nowego " Obcego " zbliżają się do granicy 200 milionów dolarów (obecnie 194,7 mln), a globalne do granicy 300 milionów dolarów (obecnie 283,5 mln). " Romulus " jest globalnie Obcy po " Prometeuszu ". Nieźle jak na film, który nie miał trafić do kin.Wciąż na miejscu drugim jest letni fenomen. Film powoli traci widzów i w 22 krajach był numerem jeden, a w 17 numerem dwa. Dzięki temu tym razem zarobił. Podobnie jak " Obcy: Romulus " jest już globalnie o krok od 300 milionów dolarów. Obecnie ma na koncie 283,7 mln dolarów. Film będzie jeszcze długo sporo zarabiał. We wrześniu trafi do kin m.in. w Korei Południowej, Singapurze i Hongkongu. Z kolei japońska premiera planowana jest dopiero na listopad.Podium kompletuje – podobnie jak przed tygodniem –. Widowisko Marvela zarobiło. Zagraniczne wpływy wynoszą więc obecnie 658,4 mln dolarów, a globalne 1,258 mld dolarów. Film wciąż gdzieniegdzie jest numerem jeden (na przykład w Australii).Minionki raz jeszcze udowodniły, że są niezniszczalna marką. Mimo konkurencji ze strony Pixaraprzekroczyły w skali całego globu 900 milionów dolarów. Tylko w ten weekend poza granicami USA film zarobił kolejne. Miliard może nie paść, ale film będzie blisko.A skoro już o Pixarze mowa.właśnie postawiło kropkę nad "i". Nie ma już żadnych wątpliwości, że jest to najbardziej kasowa animacja w historii. Film. Aktualnie jest 9. najbardziej kasowym filmem w historii. Jego zagraniczne wpływy w miniony weekend wyniosłyPo minimalnym spadku w porównaniu z ubiegłym tygodniem na szóstym miejscu wylądował chiński kryminał(Go for Broke). Wpływy w weekend wyniosły, co daje łącznie 44,8 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka komediowy horror z Indii, który tylko w samych Indiach w czasie trzeciego weekendu zarobił. W tym roku jest to druga najbardziej kasowa produkcja indyjska (po " Kalki 2898 AD ").