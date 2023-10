Box Office Świat: "Pięć koszmarnych nocy" bije rekordy (także w Polsce)

Zwiastun filmu "Pięć koszmarnych nocy"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Szacujemy, że w weekendzarobiło. Ponieważ podbój kin zaczął się już w środę, to w sumie na koncie filmu jest 52,6 mln dolarów. Globalnie daje to prawie 131 mln dolarów.. Podobny rekord padł także w: Peru, Chile, Finlandii i Ukrainie. W powyższych krajach, jak również w: Australii, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Nowej Zelandii, Ekwadorze, Szwecji, Norwegii i Danii, film zaliczył najlepsze otwarcie produkcji Blumhouse.Pod względem wpływów najlepszym rynkiem był Meksyk, skąd pochodzi 1/5 wszystkich zagranicznych wpływów - 10,8 mln dolarów. Świetne wynikima też w Wielkiej Brytanii (6,3 mln dolarów), Brazylii (3,9 mln), Australii (3,8 mln), Niemczech (2,6 mln) oraz w Argentynie (2,3 mln).Horror w kolejnych tygodniach może liczyć na równie dobre wyniki, bo przed nim wciąż premiery w tak ważnych rynkach jak: Francja, Korea Południowa, Hiszpania, Włochy i Japonia.Dużo lepiej niż w Ameryce (gdzie film stracił ponad 60%) trzyma się na świecie najnowsze dzieło Martina Scorsesego . Spadek wyniósł zaledwie 15%. Studio podaje bowiem jako wpływy weekendowe. Łącznie daje to 47,4 mln dolarów. W miniony weekend film zadebiutował w Indiach, gdzie jednak nie miał szans nawiązać rywalizacji z lokalnymi produkcjami. Zarobił tam tylko 330 tys. dolarów.Oczko wyżej niż przed tygodniem, na miejscu trzecim, wylądowała animacja. Film zadebiutował w kolejnych 17 krajach, w związku z czym jego wpływy są wyższe niż tydzień temu. Szacujemy je na. Film jest już pokazywany w 43 krajach i od premiery zarobił w nich 36,1 mln dolarów. Spośród nowych rynków najlepiej wypadł Meksyk, skąd pochodzi 1,5 miliona dolarów. Animacja była też numerem jeden w Hiszpanii, gdzie skorzystała na tym, żejeszcze nie miało premiery.Z miejsca trzeciego na czwarte spadł chiński kryminał(Only the River Flows). Film zarobił, a łącznie ma na swoim koncie 31,7 mln dolarów.Numerem pięć jest kolejna amerykańska animacja na liście,. Tym razem film zarobił. Tym samym poza granicami USA wpływy animacji przekroczyły 100 milionów dolarów (aktualnie 107,2 mln).Japońska animacjazaczyna tymczasem podbijać świat. W miniony weekend film zarobił, co pozwoliło filmowi po dłuższej przerwie powrócić do naszego zestawienia. U siebie w kraju film wciąż zarabia i ma już na koncie prawie 57 mln dolarów.Tymczasem wciąż na świecie doskonale radzi sobie indyjska superprodukcja w języku tamilskim. W miniony weekend film zarobił kolejne, z czego 6 milionów pochodzi z samych Indii. Łącznie na jego koncie jest już ponad 61 milionów dolarów, co czyni z niegoNa ósmą lokatę, z miejsca szóstego przed tygodniem, spadł koncertowy film. Wpływy tym razem wyniosły. W sumie poza granicami USA film zarobił 53,7 mln dolarów. Globalnie na jego koncie są aż 203 mln dolarów.Na dziewiątym miejscu naszego zestawienia wylądował film, który oficjalnie nie miał jeszcze swojej premiery.(Who's the Suspect) trafi do chińskich kin 3 listopada, jednak w miniony weekend odbyły się pokazy przedpremierowe. Zakończyły się one sukcesem, film zarobił, co wystarczyło, by znaleźć się na naszej liście.Dziesiątkę kompletuje inna chińska nowość,(World's Greatest Dad). Historia ojca, który po wypadku, w którym jego syn leży w śpiączce, fabrykuje list samobójczy, zgarnęła na dzień dobry