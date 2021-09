Box Office Świat: "Shang-Chi" nowym numerem jeden

45,7 mln dolarów

Wytwórnia Disneya ma na świecie kolejny hit. Zgodnie z przewidywaniami nowym numerem jeden w naszym zestawieniu zostało widowiska Marvela " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ". Weekendowe wpływy szacowane są na. Ponieważ jednak film w wielu krajach pokazywany był w kinach już od środy, to łącznie na jego koncie jest 56,2 mln dolarów.Widowisko debiutowało w 41 krajach z różnych skutkiem. W większości krajów było numerem jeden, ale frekwencja nie wszędzie była równie wysoka. W Wielkiej Brytanii " Shang-Chi " ustanowił rekord trzydniowego otwarcia w czasach pandemii (7,7 mln dolarów). W Hongkongu pobił rekord wrześniowego otwarcia (2,4 mln dolarów). W Indiach i na Tajwanie zanotował drugi najlepszy start czasów pandemii.Ale już w Korei Południowej, w której widowiska Marvela są zazwyczaj bardzo ciepło przyjmowane, w ciągu pięciu dni zarobił tylko 6,5 mln dolarów. Film miał tam bardzo słabe pierwsze trzy dni. W sobotę zaczęło widzów przybywać. Wygląda więc na to, że początkowa świadomość filmu nie była tam zbyt wysoka, jednak ci, którzy go obejrzeli, polecają go swoim znajomym.Wśród krajów z najwyższymi wpływami po pierwszym tygodniu są też: Francja (4,3 mln dolarów), Rosja (3,2 mln), Japonia (2,8 mln), Meksyk (2,4 mln) i Niemcy (2,3 mln). Globalnie po pięciu dniach wyświetlania na koncie filmu " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni " jest 127,6 mln dolarów. Jest to szósta premiera Disneya z tego roku, która przekroczyła granicę 100 milionów dolarów.Drugie miejsce też przypadło Disneyowi. Zajął je dotychczasowy lider " Free Guy ". Weekendowe wpływy szacowane są na. Większość z tej kwoty pochodzi z Chin (18,4 mln dolarów), gdzie pozostał na szczycie lokalnego box office'u. Zagraniczne wpływy łączne wynoszą 147,7 mln dolarów, a globalne 239,2 mln dolarów.Drugą nowością na podium jest widowisko Paramountu " Wojna o jutro ". Na całym świecie film trafił od razu na platformę Amazonu, jednak w Chinach można go zobaczyć w kinach. W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił tam jednak tylkoI zostajemy z nowościami. Na czwartym miejscu debiutuje " After. Ocal mnie ", czyli trzecia część młodzieżowego cyklu romansów erotycznych. Film trafił do 31 krajów i zarobił w weekend ok.. Ponieważ jednak w większości krajów miał premierę w czwartek, to łącznie na koniec tygodnia jego wpływy wynosiły 9,2 mln dolarów. Romans najlepiej sprzedał się w: Niemczech (1,9 mln dolarów), Rosji (1,5 mln), Hiszpanii (1,2 mln), Holandii (673 tys.) i Polsce (583 tys.).Numerem pięć w naszym zestawieniu jest animacja " Psi Patrol Film ". Film w 47 krajach świata zarobił w weekend. Dzięki temu łączne wpływy osiągnęły 50,3 mln dolarów. Wśród ważnych rynków, gdzie animacja wciąż czeka na swoją premierę jest Australia i Brazylia.Naszą listę zamyka największy chiński przebój ostatnich tygodni " Nou fo " (Raging Fire). Weekendowe wpływy wyniosły. A to oznacza, że łącznie na koncie filmu jest 176,9 mln dolarów.