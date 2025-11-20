Newsy Filmy Multimedia "Hopnięci": oto zwiastun nowej przygody Pixara w świecie zwierząt
Po teaserze nowej produkcji studia Pixar "Hopnięci", nadszedł czas na jej pierwszy pełny zwiastun. Przed chwilą Disney oraz Pixar na swoich kanałach w mediach społecznościowych podzielili się świeżym materiałem wideo, promującym ich nadchodzącą przygodę w świecie zwierząt. Zwiastun możecie zobaczyć poniżej.

"Hopnięci" – pierwszy zwiastun filmu





"Hopnięci" – co wiemy o filmie?



"Hopnięci" powstały jako efekt błyskotliwego pomysłu: co gdybyśmy mogli komunikować się ze zwierzętami jako... zwierzęta? Właśnie taki cel determinuje życie głównych bohaterów "Hopniętych", którzy z pomocą nauki chcieliby zbliżyć się do zwierzęcej rzeczywistości. Odpowiedzią na tę potrzebę ma okazać się specjalny wynalazek – robotyczny, w pełni realistyczny kostium, do którego da przenieść się ludzką świadomość. W filmie będziemy śledzić losy młodej Mabel, która po wejściu w kostium bobra próbuje zaadaptować się do reguł leśnego społeczeństwa.



Reżyserem filmu jest Daniel Chong, odpowiedzialny wcześniej za serię "Między nami, misiami" a także pełnometrażowe "Między nami, misiami: Film" – oba produkowane dla Carton Network. "Hopnięci" będą jego pierwszą współpracą z Pixarem. Poza reżyserią, Chong zajmie się także pracą nad scenariuszem, wspierając w tym zadaniu Jessego Andrewsa, autora historii w "Earl, ja i umierająca dziewczyna", a także innym filmie Pixara, "Luca", z 2021 roku.

Amerykański zwiastun filmu ujawnia także spektakularną obsadę głosową, którą usłyszeć będą mogli widzowie w krajach anglojęzycznych. W główne role produkcji wcielają się: Meryl Streep ("Diabeł ubiera się u Prady"), Ego Nwodim ("Wielki zielony krokodyl domowy"), Dave Franco ("Iluzja 3"), Jon Hamm ("Baby Driver"),  Piper Curda ("Obsesja") oraz Bobby Moynihan ("Serdecznie zapraszamy").

Hopnięci  (2026)

 Hopnięci

