"Hopnięci": oto zwiastun nowej przygody Pixara w świecie zwierząt

Po teaserze nowej produkcji studia Pixar "Hopnięci", nadszedł czas na jej pierwszy pełny zwiastun. Przed chwilą Disney oraz Pixar na swoich kanałach w mediach społecznościowych podzielili się świeżym materiałem wideo, promującym ich nadchodzącą przygodę w świecie zwierząt. Zwiastun możecie zobaczyć poniżej.
"Hopnięci" – pierwszy zwiastun filmu
"Hopnięci" – co wiemy o filmie?
"Hopnięci
" powstały jako efekt błyskotliwego pomysłu: co gdybyśmy mogli komunikować się ze zwierzętami jako... zwierzęta? Właśnie taki cel determinuje życie głównych bohaterów "Hopniętych
", którzy z pomocą nauki chcieliby zbliżyć się do zwierzęcej rzeczywistości. Odpowiedzią na tę potrzebę ma okazać się specjalny wynalazek – robotyczny, w pełni realistyczny kostium, do którego da przenieść się ludzką świadomość. W filmie będziemy śledzić losy młodej Mabel, która po wejściu w kostium bobra próbuje zaadaptować się do reguł leśnego społeczeństwa.
Reżyserem filmu jest Daniel Chong
, odpowiedzialny wcześniej za serię "Między nami, misiami
" a także pełnometrażowe "Między nami, misiami: Film
" – oba produkowane dla Carton Network. "Hopnięci
" będą jego pierwszą współpracą z Pixarem. Poza reżyserią, Chong
zajmie się także pracą nad scenariuszem, wspierając w tym zadaniu Jessego Andrewsa
, autora historii w "Earl, ja i umierająca dziewczyna
", a także innym filmie Pixara, "Luca
", z 2021 roku.
Amerykański zwiastun filmu ujawnia także spektakularną obsadę głosową, którą usłyszeć będą mogli widzowie w krajach anglojęzycznych. W główne role produkcji wcielają się: Meryl Streep
("Diabeł ubiera się u Prady
"), Ego Nwodim
("Wielki zielony krokodyl domowy
"), Dave Franco
("Iluzja 3
"), Jon Hamm
("Baby Driver
"), Piper Curda
("Obsesja
") oraz Bobby Moynihan
("Serdecznie zapraszamy
").