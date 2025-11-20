"Werwulf": Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako wilkołak Eggersa (FOTO)

W lipcu tego roku informowaliśmy, że w najnowszym projekcie Roberta Eggersa, "Werwulf", w tytułowej roli zobaczymy Aarona Taylora-Johnsona. Dziś amerykańscy dziennikarze przychodzą z dowodem w postaci fotografii z planu zdjęciowego produkcji. Na zdjęciach wykonanych przez reporterów widzimy aktora pokrytego grubą warstwą sztucznej krwi.
Aaron Taylor-Johnson w "Werwulf" – zdjęcia
KLIKNIJ NA WYBRANE ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ
źródło: TMZ
źródło: TMZ
źródło: TMZ
źródło: TMZ
"Werwulf" – co wiemy o filmie?
"Werwulf
" jest następnym projektem Eggersa
osadzonym w epoce, w którym reżyser bierze na warsztat historię kolejnego klasycznego bohatera grozy. Po "Nosferatu
" przyszedł czas na Wilkołaka. W opowiedzeniu jego historii reżyserowi po raz kolejny pomoże Lily-Rose Depp
, która wcieli się w żonę tytułowego bohatera, a także Willem Dafoe
, którego rola nie została dotąd ujawniona.
Twórca "Czarownicy: Bajka ludowej z Nowej Anglii
" zapowiada, że "Werwulf
" będzie jego najmroczniejszym projektem. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja filmu rozgrywać się będzie w Anglii w XIII wieku. Bohaterowie będą w nim mówić w języku staroangielskim. Eggers
przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem
. Panowie mieli już okazję pracować wspólnie przy filmie "Wiking
". "Werwulf"
to tylko jeden z kilku projektów, które Robert Eggers
ma w planach. W przygotowaniu są również: sequel "Labiryntu
" oraz nowa ekranizacja "Opowieści wigilijnej".
Oceniamy film "Nosferatu"