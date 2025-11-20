Newsy Filmy Multimedia "Werwulf": Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako wilkołak Eggersa (FOTO)
"Werwulf": Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako wilkołak Eggersa (FOTO)

&quot;Werwulf&quot;: Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako wilkołak Eggersa (FOTO)
W lipcu tego roku informowaliśmy, że w najnowszym projekcie Roberta Eggersa, "Werwulf", w tytułowej roli zobaczymy Aarona Taylora-Johnsona. Dziś amerykańscy dziennikarze przychodzą z dowodem w postaci fotografii z planu zdjęciowego produkcji. Na zdjęciach wykonanych przez reporterów widzimy aktora pokrytego grubą warstwą sztucznej krwi.

"Werwulf" – co wiemy o filmie?



"Werwulf" jest następnym projektem Eggersa osadzonym w epoce, w którym reżyser bierze na warsztat historię kolejnego klasycznego bohatera grozy. Po "Nosferatu" przyszedł czas na Wilkołaka. W opowiedzeniu jego historii reżyserowi po raz kolejny pomoże Lily-Rose Depp, która wcieli się w żonę tytułowego bohatera, a także Willem Dafoe, którego rola nie została dotąd ujawniona.

Twórca "Czarownicy: Bajka ludowej z Nowej Anglii" zapowiada, że "Werwulf" będzie jego najmroczniejszym projektem. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja filmu rozgrywać się będzie w Anglii w XIII wieku. Bohaterowie będą w nim mówić w języku staroangielskim. Eggers przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem. Panowie mieli już okazję pracować wspólnie przy filmie "Wiking".

"Werwulf" to tylko jeden z kilku projektów, które Robert Eggers ma w planach. W przygotowaniu są również: sequel "Labiryntu" oraz nowa ekranizacja "Opowieści wigilijnej".

Oceniamy film "Nosferatu"



Werwulf  (2026)

 Werwulf

