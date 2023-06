Box Office Świat: "Transformers: Przebudzenie bestii" najlepsze

Zwiastun filmu "Transformers: Przebudzenie bestii"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Weekendowe wpływy szacujemy na. Jednakrozpoczęło podbój kin już we wtorek, więc po sześciu dniach na koncie widowiska jest 110 milionów dolarów.Najlepszym rynkiem okazały się Chiny, gdzie jednaknie zdołało osiągnąć wyniku minimum, czyli 50 milionów dolarów. Zamiast tego film zgarnął 40,9 mln dolarów. Dla porównaniamiał tam w 2018 roku 58 mln dolarów na otwarcie. Również Korea Południowa nie przywitała nowości Paramountu zbyt ciepło.zarobiło tam 4,5 mln dolarów, z czego aż 1,9 mln pochodzi z pokazów wtorkowych. Azjatyckim wyjątkiem jest Indonezja, gdzie 5,3 mln dolarów oznacza najlepszy start dla całej serii.Dużo lepiej najnowsza część " Transformers " poradziła sobie w Ameryce Łacińskiej. W Peru, gdzie rozgrywa się część akcji filmu, ustanowione zostało najlepsze otwarcie w historii serii - 5 mln dolarów.wciąż czeka na wejście do kin w Australii, Nowej Zelandii i Japonii.Świetnie sobie radzi na świecie także. W czasie drugiego weekendu animacja zarobiła, co jest spadkiem o 44% w porównaniu do wyniku na koniec poprzedniego tygodnia. Globalnie daje to filmowi prawie 390 milionów dolarów, a to oznacza, że zaledwie po 12 dniach ma już lepszy wynik od końcowego osiągnięcia(377 mln dolarów).Tymczasemzostała szóstą amerykańską premierą, której globalne wpływy osiągnęły poziom 400 milionów dolarów. W miniony weekend animacja zarobiła. Z tego 5 milionów dolarów pochodzi z Japonii, gdzie dopiero teraz film trafił do kin. Opóźnienie opłaciło się,była tam numerem jeden. 5 milionów dolarów to otwarcie dużo niższe odczy. Z drugiej strony w lokalnej walucie film sprzedał się lepiej niżczyZ koleizostali drugą amerykańską premierą roku, której wpływy poza granicami USA przekroczyły granicę pół miliarda dolarów. Widowisko zaczyna jednak mocno wyhamowywać i w miniony weekend zarobiło już tylko. Najlepszym rynkiem dla tego filmu są Chiny, skąd pochodzi w sumie 138 milionów dolarów.Miejsce piąte w naszym zestawieniu zajmuje wielki hit koreańskich kin(The Roundup: No Way Out). W czasie minionego weekendu thriller akcji zgarnął. Łącznie daje mu to już prawie 60 milionów dolarów na koncie.Na miejscu szóstym wylądowaliz wynikiem. Tym samym zostali drugą premierą roku (obie amerykańskie), z co najmniej 800 mln dolarów wpływów z kin na całym świecie. Widowisko musi jednak zarobić jeszcze 64 miliony dolarów, jeśli chce pokonać drugą część i zostać najbardziej kasową odsłoną trylogii.Nasze zestawienie kompletujez wynikiem. Ponad połowa tej kwoty (3,2 mln dolarów) pochodzi z Japonii. Zaś we Francji stał się właśnie najbardziej kasową animacją w historii.