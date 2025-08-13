X POWIĘKSZENIE: Poznajcie zwycięzców konkursu dla młodych krytyków i krytyczek!

Znamy laureatów dziesiątej edycji konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie", którego organizatorami są portal Filmweb i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Laureaci 10. edycji konkursu "Powiększenie"
Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 100 prac konkursowych. Jury X edycji konkursu "Powiększenie" w składzie: Joanna Łapińska, Korek Bojanowski
oraz Jakub Popielecki (na zdjęciu) po zapoznaniu się z nadesłanymi tekstami postanowiło przyznać następujące nagrody: GRAND PRIX (5000 zł, akredytacja na tegoroczny FPFF w Gdyni oraz współpraca z portalem Filmweb): MIŁOSZ SPYCHALSKI za tekst "Kościuszko nie istnieje"
– za wyrazisty styl i nieposkromioną intelektualną werwę, która nie wyklucza osobistego tonu i pozwala zobaczyć film "Kos
" Pawła Maślony
świeżym okiem. WYRÓŻNIENIA: ALEKSANDRA ŁAPOT za tekst "Miłość jak kraj rozdarty"
– za czułe i wielopiętrowe oddanie fascynacji filmem "Zimna wojna
" Pawła Pawlikowskiego
. MARTA TYCHOWSKA za tekst "Błahostka z nagrodą. Co "Girl Guide" mówi o krytykach, a czego nie mówi o sobie?"
– za brawurę, bezczelny polemiczny pazur i wybronienie formy ryzykownego krytycznofilmowego konceptu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia, a laureatom gratulujemy!
Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 27 sierpnia w kinie Iluzjon. Nagrodzone prace już wkrótce będzie można przeczytać na łamach serwisu Filmweb.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ
.