X POWIĘKSZENIE: Poznajcie zwycięzców konkursu dla młodych krytyków i krytyczek!

źródło: Materiały prasowe
Znamy laureatów dziesiątej edycji konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie", którego organizatorami są portal Filmweb i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
     

Laureaci 10. edycji konkursu "Powiększenie"




Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 100 prac konkursowych. Jury X edycji konkursu "Powiększenie" w składzie: Joanna Łapińska, Korek Bojanowski oraz Jakub Popielecki (na zdjęciu) po zapoznaniu się z nadesłanymi tekstami postanowiło przyznać następujące nagrody:    
     
GRAND PRIX (5000 zł, akredytacja na tegoroczny FPFF w Gdyni oraz współpraca z portalem Filmweb):

MIŁOSZ SPYCHALSKI za tekst "Kościuszko nie istnieje" – za wyrazisty styl i nieposkromioną intelektualną werwę, która nie wyklucza osobistego tonu i pozwala zobaczyć film "Kos" Pawła Maślony świeżym okiem.

WYRÓŻNIENIA:

ALEKSANDRA ŁAPOT za tekst "Miłość jak kraj rozdarty" – za czułe i wielopiętrowe oddanie fascynacji filmem "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

MARTA TYCHOWSKA za tekst "Błahostka z nagrodą. Co "Girl Guide" mówi o krytykach, a czego nie mówi o sobie?" – za brawurę, bezczelny polemiczny pazur i wybronienie formy ryzykownego krytycznofilmowego konceptu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia, a laureatom gratulujemy!

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 27 sierpnia w kinie Iluzjon. Nagrodzone prace już wkrótce będzie można przeczytać na łamach serwisu Filmweb.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ.

