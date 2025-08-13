Kolejne gwiazdy w thrillerze od twórców uniwersum "Yellowstone"

Kształtów nabiera kolejny film Taylora Sheridana, który w ostatnich latach pracował nad rozwojem uniwersum "Yellowstone". Thriller o tytule "F.A.S.T.", tworzony również przez inne osoby współpracujące ze scenarzystą od lat, zasiliła czwórka aktorów. W filmie zagrają: LaKeith Stanfield ("Księga Clarence'a"), Jason Clarke ("Bunt przed sądem wojennym"), Sam Claflin ("Bagman. Istota zła") i Trevante Rhodes ("Mea Culpa"). Getty Images © Monica Schipper Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis Getty Images © Noam Galai
Co wiemy o filmie "F.A.S.T."? W "F.A.S.T." poznamy historię byłego wojskowego, komandosa sił specjalnych. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych zostaje wyznaczony przez DEA na dowódcę tajnej grupy uderzeniowej walczącej z chronionymi przez CIA handlarzami narkotyków.
Czterech nowych aktorów w obsadzie zagra różne role, od agentów DEA do kolegów z byłego oddziału głównego bohatera. Do filmu dołączyła też Juliana Canfield
, lecz nie wiemy, w kogo się wcieli.
Główną rolę zagra Brandon Sklenar
– aktor znany m.in. z roli Spencera Duttona w serialu "1923
". Za kamerą stanie Ben Richardson
, operator i reżyser od lat współpracujący z Sheridanem
. Zrealizował on zdjęcia m.in. do filmów "Wind River. Na przeklętej ziemi
" i "Ci, którzy życzą mi śmierci
", a jako reżyser pracował m.in. przy spin-offach "Yellowstone
", czyli "1883
" i "1923
". "F.A.S.T.
" będzie jego pełnometrażowym debiutem. Sheridan
napisał scenariusz w połowie poprzedniej dekady. Początkowo sam planował stanąć za sterami produkcji, a do głównej roli typowano Chrisa Pratta
. Na przestrzeni lat rozważano m.in., czy nie zrealizować "F.A.S.T.
" jako filmu dla HBO Max, wycofano się jednak z tego pomysłu ze względu na wysokie koszty produkcji.
Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu. Premiera zaplanowana jest na 23 kwietnia 2027 roku
.
"Ci, którzy życzą mi śmierci" – ostatni film Sheridana
Nim Sheridan
skupił się na uniwersum "Yellowstone
", miał okazję zrealizować też kilka filmów, w tym "Wind River. Na przeklętej ziemi
". Ostatni z nich to "Ci, którzy życzą mi śmierci
".
Hannah (Angelina Jolie
), strażaczka skacząca ze spadochronem, opłakuje śmierć trzech młodych osób, których nie udało jej się uratować z pożaru. Gdy spotyka zakrwawionego i przestraszonego 12-letniego chłopca, razem wyruszają w długą drogę przez gęsty las, ścigani przez dwóch zabójców. Wśród burz z piorunami, które przerażają nawet strażaczkę przyzwyczajoną do trudnych warunków, uciekają nie tylko przed mordercami czyhającymi na chłopca, ale i przed ognistym płomieniem, który nadciąga z drugiej strony i pochłania wszystko na swojej drodze.
Zwiastun filmu "Ci, którzy życzą mi śmierci"