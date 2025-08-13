Newsy Filmy Kolejne gwiazdy w thrillerze od twórców uniwersum "Yellowstone"
Filmy

Kolejne gwiazdy w thrillerze od twórców uniwersum "Yellowstone"

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Kształtów nabiera kolejny film Taylora Sheridana, który w ostatnich latach pracował nad rozwojem uniwersum "Yellowstone". Thriller o tytule "F.A.S.T.", tworzony również przez inne osoby współpracujące ze scenarzystą od lat, zasiliła czwórka aktorów. W filmie zagrają: LaKeith Stanfield ("Księga Clarence'a"), Jason Clarke ("Bunt przed sądem wojennym"), Sam Claflin ("Bagman. Istota zła") i Trevante Rhodes ("Mea Culpa").

GettyImages-2209290981.jpg Getty Images © Monica Schipper

GettyImages-2188585595.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

GettyImages-2014290824.jpg Getty Images © Noam Galai

Co wiemy o filmie "F.A.S.T."?



W "F.A.S.T." poznamy historię byłego wojskowego, komandosa sił specjalnych. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych zostaje wyznaczony przez DEA na dowódcę tajnej grupy uderzeniowej walczącej z chronionymi przez CIA handlarzami narkotyków. 

Czterech nowych aktorów w obsadzie zagra różne role, od agentów DEA do kolegów z byłego oddziału głównego bohatera. Do filmu dołączyła też Juliana Canfield, lecz nie wiemy, w kogo się wcieli.

Główną rolę zagra Brandon Sklenar – aktor znany m.in. z roli Spencera Duttona w serialu "1923". Za kamerą stanie Ben Richardson, operator i reżyser od lat współpracujący z Sheridanem. Zrealizował on zdjęcia m.in. do filmów "Wind River. Na przeklętej ziemi" i "Ci, którzy życzą mi śmierci", a jako reżyser pracował m.in. przy spin-offach "Yellowstone", czyli "1883" i "1923". "F.A.S.T." będzie jego pełnometrażowym debiutem. 

Sheridan napisał scenariusz w połowie poprzedniej dekady. Początkowo sam planował stanąć za sterami produkcji, a do głównej roli typowano Chrisa Pratta. Na przestrzeni lat rozważano m.in., czy nie zrealizować "F.A.S.T." jako filmu dla HBO Max, wycofano się jednak z tego pomysłu ze względu na wysokie koszty produkcji. 

Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu. Premiera zaplanowana jest na 23 kwietnia 2027 roku.

"Ci, którzy życzą mi śmierci" – ostatni film Sheridana



Nim Sheridan skupił się na uniwersum "Yellowstone", miał okazję zrealizować też kilka filmów, w tym "Wind River. Na przeklętej ziemi". Ostatni z nich to "Ci, którzy życzą mi śmierci".

Hannah (Angelina Jolie), strażaczka skacząca ze spadochronem, opłakuje śmierć trzech młodych osób, których nie udało jej się uratować z pożaru. Gdy spotyka zakrwawionego i przestraszonego 12-letniego chłopca, razem wyruszają w długą drogę przez gęsty las, ścigani przez dwóch zabójców. Wśród burz z piorunami, które przerażają nawet strażaczkę przyzwyczajoną do trudnych warunków, uciekają nie tylko przed mordercami czyhającymi na chłopca, ale i przed ognistym płomieniem, który nadciąga z drugiej strony i pochłania wszystko na swojej drodze.

Zwiastun filmu "Ci, którzy życzą mi śmierci"


