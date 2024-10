Box Office Świat: "Venom 3" nie takim cherlakiem. Widowisko ratują Chiny

Zwiastun filmu "Venom 3: Ostatni taniec"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



zarobił na dzień dobry. To są wpływy tylko z weekendu. Ponieważ film w wielu miejscach na świecie pokazywany był już od środy (w tym właśnie w Chinach), to w sumie na jego koncie jest lepszy od prognoz wynik 124 mln dolarów.Niespodziewanie film stał się wielkim hitem w Chinach, gdzie w weekend zarobił 31 mln dolarów. W tym roku tylko jednak hollywoodzka produkcja miała lepszy start – " Godzilla i Kong: Nowe imperium " (44,6 mln dolarów). W sumie w Chinach nowy " Venom " zgarnął 45,8 mln dolarów.Dobre wyniki komiksowe widowisko zaliczyło również w: Meksyku (7,3 mln dolarów), Korei Południowej (5,8 mln), Wielkiej Brytanii (5,7 mln), Indiach (4,7 mln), Niemczech (4,1 mln), Włoszech (3,4 mln) oraz Australii (3,2 mln).Za tydzień spadki " Venoma 3 " będą niższe niż to ma miejsce zazwyczaj, bo film trafi do kin w tak ważnych rynkach dystrybucyjnych jak Francja i Japonia.Wciąż świetnie na świecie radzi sobie animacja. Za sprawą niewielkich spadków (a nawet wzrostów, jak we Francji, gdzie wpływy podskoczyły o 33%) oraz premiery w trzech kolejnych krajach film zarobił doskonałe. Tym samym jego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 121 milionów dolarów, a globalne 232,3 mln.Podium kompletuje. Jak na horror film zanotował stosunkowo niewielki spadek. Jednak jego weekendowe wpływy studio podaje na. A to oznacza, że na razie ze świata pochodzi zaledwie 43 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 83,7 mln dolarów.Pierwszą piątkę kompletują lokalne nowości. Na miejscu czwartym wylądował chiński dreszczowiec(The Unseen Sister). Film w ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania zarobił prawieZ kolei pozycja piąta należy do nowości z Francji –. Weekendowe wpływy szacujemy na. Film miał oczywiście premierę w środę, więc łącznie zarobił już 7,1 mln dolarów.