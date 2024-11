Box Office Świat: Ave Ridley Scott! Rekordowy "Gladiator II"

Zwiastun filmu "Gladiator II"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



z łatwością pokonał konkurencję w naszym zestawieniu zajął pierwsze miejsce. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ w wielu miejscach na świecie film był wyświetlany już od środy, to na koniec tygodnia na jego koncie znalazło się co najmniej 87 milionów dolarów.To oznacza, że. Jest to również najlepszy start filmu z kategorią R od studia Paramount Pictures.Najlepszym rynkiem okazała się Wielka Brytania, skąd pochodzi 11,4 mln dolarów. Niewiele gorzej " Gladiator II " sprzedał się we Francji (10,3 mln dolarów), Hiszpanii (5,6 mln), Australii (4,9 mln) i Meksyku (4,7 mln). Widowisko nie jest jednak uniwersalnym hitem. W niektórych krajach nie zdołał zainteresować widowni. Tak było chociażby w Japonii, gdzie film zajął drugie miejsce przegrywając z lokalną nowością.Nowość Ridleya Scotta nie odbiła się negatywnie na widowisku Sony. Film stracił bowiem "tylko" 49% w porównaniu do wpływów przed tygodniem i z wynikiemzajął drugie miejsce.(288 mln dolarów). Globalnie z wynikiem 436,1 mln dolarów wciąż pozostaje najsłabszą częścią trylogii.Podium kompletuje nowość sprzed tygodnia, świąteczny film akcji. Otwarcie filmu było dużo poniżej oczekiwań, jednak widzowie najwyraźniej polecają go sobie, bo w wielu krajach zanotowano minimalne spadki: w Brazylii o 8%, w Niemczech o 9%, w Nowej Zelandii o 14%, a w Szwajcarii o 18%.Warner Bros. podaje, że w weekend " Czerwona Jedynka " zarobiła. W ten sposób zagraniczne wpływy wynoszą 50 mln dolarów. To niewiele jak na produkcję kosztującą 250 mln dolarów. Należy jednak pamiętać, że film mógł w ogóle nic nie zarobić, bo Amazon pierwotnie planował wypuścić go od razu na platformę Prime.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest nowość z Chin(To Gather Around). Dramat o pracowniku firmy internetowej, który musi walczyć o swoje prawa, zarobił w weekend. Ponieważ pojawił się w kinach wcześnie, to łącznie na jego koncie jest 11,2 mln dolarów.Pozycja piąta należy do familijnej produkcji. Po rewelacyjnym starcie przed tygodniem na Wyspach Brytyjskich, to wciąż tam film sprzedaje się najlepiej. Zarobił kolejnei w sumie ma już 23,8 mln dolarów.Numerem sześć w naszym zestawieniu jest tamilskie widowisko. Obraz jest jednak typowymi z każdym kolejnym dniem wyraźnie tracił tempo. Mimo to w weekend zarobił około. Wraz z czwartkiem daje mu to 8,6 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka, który wciąż zachwyca widzów na świecie. W Hiszpanii jego szósty weekend był najlepszy w historii. W innych krajach straty w porównaniu z poprzednim tygodniem były niewielkie. W efekcie film zdołał zarobić jeszcze, dzięki czemu jego globalne wpływy osiągnęły pułap 300 milionów dolarów (aktualnie: 308,5 mln).