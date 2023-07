Box Office Świat: Barbenheimer więcej niż Kenough. Ma miliard dolarów

Zwiastun filmu "Barbie"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Jeśli ktoś miał nadzieję, żejesti szybko zacznie tracić widzów, ten musi przygotować się na wielkie rozczarowanie. Na Tajwanie widownia wzrosła o 37% w porównaniu do otwarcia, w Niemczech o 29%, w Hongkongu o 19%, w Holandii o 11%, w Singapurze o 10%.W efekcie drugi weekend filmu był absolutnie fantastyczny.zarobiła bowiem kolejne. Produkcja Warner Bros. i Mattel pozostała numerem jeden w 57 krajach. Jej zagraniczne wpływy wynoszą 423,1 mln dolarów, a globalne 774,5 mln. Tym samymPomimo ostrej konkurencji ze strony chińskich produkcji drugie miejsce w naszym zestawieniu utrzymał. I ten film miał doskonały drugi weekend zarabiającArabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Turcja dołączył do Indii jako kraje, w którychjest najbardziej kasowym filmem w karierze Christophera Nolana. Jeśli nie liczyć trylogii o Batmanie, jest to również najlepszy film reżysera w Meksyku, Brazylii, Chile, Norwegii i na Filipinach.Wszystko jednak wskazuje na to, żenie trafi do kin w Japonii. Universal nie chce podobno obrazić Japończyków i tym samym zaszkodzić swoim kolejnym premierom.Ogólniezarobił 226,3 mln dolarów. Po doliczeniu do tego wpływów z Ameryki otrzymamy 400,4 mln dolarów. Tym samymPo rozczarowującym starcie chińskie widowisko(Creation of the Gods I: Kingdom of Storms) rozkręca się. Drugi weekend był lepszy aż o 35%. Wpływy wyniosły bowiem. To zaś daje łącznie już całkiem solidne 163,8 mln dolarów.Na czwartym miejscu wylądowała młodzieżowa produkcja(One and Only). Film zarobił niezłe, jednak apetyt był na więcej. Obraz był jednak pokazywany wcześniej na przedpremierowych seansach, więc w sumie ma już na koncie 56,7 mln dolarów.Niestety świat nie wspiera Toma Cruise'a znów zaliczył spory spadek i zarobił. Na pocieszenie pozostaje producentom fakt, że zagraniczne wpływ właśnie przekroczyły 300 milionów dolarów, a globalne zbliżają się do 450 milionów.Na szóstym miejscu wylądowała rewelacja ostatnich tygodni, chińska animacja. Tym razem film zarobił. Łącznie daje to 224,1 mln dolarów.Siódme miejsce przypadło animacji Pixara . W porównaniu z ubiegłym tygodniem wpływy spadły zaledwie o dwa miliony dolarów! To najlepszy dowód na to, że film znalazł swoją widownię. Weekendowe wpływy wyniosły, co daje w sumie 250 milionów dolarów. Globalne zarobki to 395,3 mln dolarówNa ósmej lokacie wylądowała czwarta w tym tygodniu produkcja z Chin(Never Say Never). Tym razem obraz zgarnął. Tym samym łączne wpływy przekroczyły właśnie 300 milionów dolarów. Jest to czwarta tegoroczna premiera z Chin, której udała się ta sztuka.Na dziewiątej pozycji znalazła się jedna z dwóch indyjskich nowości, nakręconego w języku telugu. Według indyjskich źródeł film zarobił w weekendPierwszą dziesiątkę zamyka z kolei nowość z Korei Południowej, akcyjniak z żeńską obsadą w głównych rolach(Smugglers). Weekendowe wpływy wyniosły. Ponieważ film miał premierę w środę, to na koniec tygodnia miał 13,1 mln dolarów.Poza pierwszą dziesiątką debiutowały takie filmy jak: bollywoodzki, 10,5 mln w sumie), japoński) oraz disnejowski, 9,1 mln w sumie)