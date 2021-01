Box Office Świat: Chiński "A Little Red Flower" wielkim hitem

80 milionów dolarów

Choć do rozpoczęcia chińskiego nowego roku pozostał jeszcze miesiąc, to Chiny już pokazują, że łatwo nie oddadzą pozycji lidera globalnego box office'u, którą wywalczyli w 2020 roku. Cała pierwsza piątka naszego zestawienia zawdzięcza swoje miejsca wynikom w Kraju Środka. Cztery z tych tytułów to lokalne produkcje.Pierwszym numerem jeden 2021 roku została niespodziewania opowieść o dwóch rodzinach zmagających się z chorobą nowotworową " 送你一朵小红花 " (A Little Red Flower). Obraz zarobił w weekend znakomite. Ponieważ premierę miał 31 grudnia, to łącznie na jego koncie jest już 116,2 mln dolarów.Niewiele gorzej poradziła sobie druga z nowości z 31 grudnia - komedia romantyczna " 温暖的抱抱 " (Warm Hug). Weekendowe wpływy wyniosły. Po dodaniu do tego kwoty z czwartku otrzymujemy świetne 80 milionów dolarów.Lider poprzedniego weekendu łatwo nie dał się pokonać. " Chai Dan Zhuan Jia 2 " (Shock Wave 2) zarobił kolejne. Dzięki temu jego łączne wpływy przekroczyły 126 milionów dolarów. W poniedziałek obraz trafi do pierwszej dziesiątki największych kasowych premier 2020 roku poza granicami USA.Największą niespodziankę sprawiła jednak animacja Pixara " Co w duszy gra ". Film słabo poradził sobie przed tygodniem w Chinach. Najwyraźniej zawiodła machina marketingowa. Bowiem ci widzowie, którzy film widzieli, bardzo mocno polecali go znajomy, w efekcie czego podczas drugiego weekendu wpływy niemal potroiły się z 5,5 mln dolarów rosnąc aż do 13,7 mln dolarów. To zaś pozwoliło filmowi uzyskać w naszym zestawieniui tytuł najlepiej sprzedającej się na świecie zachodniej produkcji.Chiny nie są zresztą wyjątkiem. Niemal we wszystkich krajach, w których " Co w duszy gra " jest pokazywane, zanotowano mocne wzrosty w porównaniu z poprzednim weekendem. Najbardziej poszły w górę wyniki w Singapurze (o 77%), Ukrainie (+59%), Tajlandii (+54%) i Arabii Saudyjskiej (+52%). Łącznie światowe wpływy wynoszą obecnie 32,5 mln dolarów. Należy przy tym pamiętać, że animacja w wielu miejscach na świecie w ogóle w kinach nie jest pokazywana, trafiła bowiem od razu na platformę Disney+.Pierwszą piątkę zamyka numer dwa przed tygodniem, baśniowe widowisko " Qing Ya Ji " (The Yin-Yang Master: Dream of Eternity). Obraz nie wytrzymał naporu silnej konkurencji i zarobił już "tylko". Łącznie na koncie ma niespełna 68 mln dolarów.Dopiero na miejscu szóstym wylądowała " Wonder Woman 1984 ". Jeśli wierzyć raportom Warner Bros. obraz poza granicami USA zarobił w miniony weekend. Wyniki widowiska ciągnie w dół sytuacja covidowa w Ameryce Łacińskiej, gdzie ekranizacje DC Comics tradycyjnie dobrze się sprzedają. Niestety kolejne regiony, w tym w ważnych dla WB Meksyku i Brazylii, zamykają kina, co ogranicza możliwości zarobków. Zagraniczne wpływy " Wonder Woman 1984 " wynoszą obecnie 90 milionów dolarów, a globalne - 118,5 mln dolarów.Tymczasem niewiarygodna historia, jaką jest " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen " (Demon Slayer The Movie: Mugen Train), wciąż trwa. Animacja po raz 12, wygrała weekend w japońskim box offisie. Jej wpływy za ostatnie 3 dni praktycznie nie uległy zmianie w porównaniu z ubiegłym tygodniem i wyniosły. Tylko w samej Japonii obraz w sumie zarobił 330 milionów dolarów. Łącznie na jego koncie jest już prawie 360 milionów. W tym tygodniu przegoni " Tenet " (362,6 mln dolarów) i zostanie czwartą najlepszą premierą 2020 roku w skali całego globu.Na ósmym miejscu w naszym zestawieniu wylądowała animacja " Krudowie 2: Nowa era ". Obraz, który pokazywany jest w 17 krajach świata, zanotował 14-procnetowy wzrost wpływów w porównaniu z poprzednim weekendem. Podczas ostatnich trzech dni film zarobił. Obraz zanotował niezły start na Ukrainie (600 tys. dolarów). W Australii wpływy wzrosły o 61%, a w Rosji o 28%. Animacja utrzymała się również na pierwszym miejscu w Hiszpanii.Zagraniczne wpływy " Krudów 2 " wynoszą obecnie 80,4 mln dolarów. Po dodaniu do tego kwoty z Ameryki, dostajemy już 115 mln dolarów.Świetnie 2021 rok zaczyna się w Rosji. 1 stycznia do kin trafiło rodzime widowisko "Последний богатырь: Корень зла" i z miejsca stało się hitem. Jest to sequel filmu " Ostatni bohater ", który w 2017 roku zarobił w Rosji 29,5 mln dolarów. Dwójka mimo pandemii po trzech dniach ma już na koncie. To w naszym zestawieniu dało dziewiąte miejsce.Pierwszą dziesiątkę, podobnie jak przed tygodniem, zamyka japońska produkcja " Shinkaishaku Sangokushi " (New Interpretation Records of the Three Kingdoms). Weekendowe wpływy wyniosły, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 19%. Łącznie na koncie filmu jest już 29,5 mln dolarów.