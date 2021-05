Box Office Świat: Dzielni chińscy komuniści liderami

24,3 mln dolarów

Branża kinowa już z niecierpliwością wyczekuje otwarcia kin w krajach europejskich. Tymczasem w światowym box offisie królują chińskie produkcje wprowadzone przed tygodniem z okazji 1 maja i Święta Pracy. Kolejność jest jednak inna niż przed tygodniem.Po debiucie przed tygodniem na miejscu drugim teraz liderem światowego box office'u został thriller szpiegowski " Xuan Ya Shi Shang " (Cliff Walkers) w reżyserii Zhanga Yimou . Rozgrywająca się w latach 30. ubiegłego wieku w kontrolowanym przez Japonię marionetkowym państwie Mandżukuo opowieść o chińskich komunistycznych agenta zarobiła w weekend. W ten sposób łączne wpływy osiągnęły poziom 118,3 mln dolarów.Niespodzianką jest pozycja druga, na której znalazł się kryminał akcji " Sao hei jue zhan " (Break Through the Darkness). Obraz awansował z miejsca piątego po tym, jak jego weekendowe wpływy niemal podwoiły się w porównaniu do otwarcia i wyniosłyDopiero na trzecim miejscu wylądował lider ubiegłego weekendu, romans " Ni De Hun Li " (My Love). Film w dramatycznym tempie (-86%) traci widzów i zarobił już tylko. Jednak dzięki fenomenalnemu startowi obraz i tak osiągnął pułap 100 milionów dolarów. Obecnie na jego koncie jest 114,4 mln dolarów.Numerem cztery naszego zestawienia jest akcyjniak " 追虎擒龙 " (Money Empire). Jego weekendowe wpływy toNajlepsza zachodnia produkcja znalazła się na miejscu piątym. To najnowsze dzieło Guya Ritchiego Jeden gniewny człowiek ". Obraz zarobił w weekendNa szóstym miejscu znalazła się japońska produkcja " Meitantei Conan: Hiiro no Dangan " (Detective Conan: The Scarlet Bullet), która w weekend zgarnęła. Większość (2,1 mln dolarów) pochodzi z Japonii, gdzie jednak kina czeka w najbliższych tygodniach trudny okres. Liczba prefektur, w których przybytki X Muzy zostaną zamknięte, zwiększyła się z czterech do sześciu, a w pozostałych wprowadzone zostaną ponownie ograniczenia w liczbie osób na sali. Na szczęście ten film większość z tego, co miał zarobić, już zgarnął. Jego globalne wpływy zbliżają się do granicy 90 milionów dolarów. Poprzedni film zarobił na całym świecie 119 milionów dolarów.Numerem siedem naszego zestawienia zostało widowisko " Godzilla vs. Kong ", które właśnie trafiło do kin w Brazylii i zarobiło tam 810 tys. dolarów. Weekendowe wpływy szacowane są na. A to oznacza, że poza granicami USA film zarobił już 329,6 mln dolarów, a w skali całego globu 422,6 mln dolarów.Na miejscu ósmy wylądowała druga japońska produkcja na naszej liście - " Rurōni Kenshin: Saishūshō " (Rurouni Kenshin: The Final Chapter - The Final). W weekend film zarobił, łącznie zaś 21,4 mln dolarów.Z miejsca trzeciego przed tygodniem na dziewiąte spadł thriller " Mi Mi Fang Ke " (Home Sweet Home), który zamyka nasze zestawienie. Jego weekendowe wpływy wyniosły. Łącznie ma na koncie 32,4 mln dolarów.