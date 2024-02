Box Office Świat: Hollywood bez szans. Chiński Nowy Rok wart miliard dolarów

Zwiastun filmu "YOLO"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Największym wygranym okresu noworocznego okazała się krzepiąca opowieść(YOLO). Film wygrał drugi weekend z wynikiemW ciągu ośmiu dni film zarobił więc 400,7 mln dolarów.. Żadna z amerykańskich premier roku nie dobiła jeszcze do 200 milionów (najlepszy jest na razie " Pszczelarz "). Ostatecznie powinien przebić pułap 500 milionów dolarów.Niewiele gorzej wypadła historia odkupienia byłego mistrza kierownicy(Pegasus 2). W czasie drugiego weekendu film zgarnął. Łącznie daje mu to 355,3 mln dolarów.. Ostatecznie przekroczy granicę 400 milionów dolarów.Z miejsca czwartego przed tygodniem na trzecie w tym tygodniu awansowało nowe dzieło Zhanga Yimou (Article 20). W weekend film zarobił. W sumie na jego koncie po ośmiu dniach jest 206,3 mln dolarów.(Boonie Bears: Time Twist), czyli najnowsza część kasowego cyklu animacji, spadła z trzeciego na czwarte miejsce zarabiając w weekend. Łączne wpływy wynoszą 208,1 mln dolarów.Na tym tle startwygląda bardzo mizernie. Szacujemy, że w weekend film zarobił ok.. Ponieważ wszedł do kin w walentynki, to w sumie na jego koncie jest 29 mln dolarów.W kontekście chińskich premier jest to kropla w oceanie kasy. W porównaniu do innych muzycznych biografii jest to wynik rewelacyjny. " Bob Marley: One Love " trafił do kin w 47 krajach i porównując wyniki z nich do innych biografii muzyków tylko " Bohemian Rhapsody " wypada lepiej.- 9,3 mln dolarów. Inne mocne otwarcia to: 5,5 mln dolarów we Francji, 2,0 mln w Australii, 1,8 mln w Niemczech i Brazylii. W sumieNiewiele gorzej wypadła, której budżet jest porównywalny do tego, jaki miał " Bob Marley: One Love ", czyli był ponad dwukrotnie mniejszy niż wydatki Marvela na kinowe produkcje. Film zarobił w weekend ok., a od premiery w środę 25,7 mln dolarów.Komiksowa produkcja trafiła do kin w 61 krajach i. Pod względem wpływów najlepiej film wypadł w: Wielkiej Brytanii i Meksyku (po 2,9 mln dolarów), Francji (1,6 mln) oraz Australii i Niemczech (1,5 mln dolarów).I wracamy na Daleki Wschód, ale tym razem do Japonii. Tam narodził się właśnie nowy gigantyczny hit kinowy, czyli(Haikyu!! FINAL). Pierwszy z dwóch nowych filmów adaptacji popularnej mangi zarobił. W lokalnej walucie oznacza to przekroczenie granicy 2 miliardów jenów.Na ósmy miejscu wylądował, który ani myśli znikać z naszego zestawienia. Tym razem zarobił, z czego prawie 2 miliony pochodzi z Korei Południowej, gdzie wciąż pozostaje numerem jeden. Dzięki temu globalne(aktualnie 605 mln). Z tego prawie 400 milionów (395,1 mln) pochodzi spoza Ameryki.Również naszacowane są wpływy. Komedii romantycznej pomógł okres walentynkowy i w weekend zagraniczne wpływy przekroczyły granicę 100 milionów dolarów (obecnie 104,2 mln). Za tydzień globalne wpływy przekroczą 200 milionów dolarów (obecnie 189 mln).Naszą listę zamyka animacja, która w weekend zgarnęłaPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?