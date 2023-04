Box Office Świat: John Wick zemścił się na japońskiej animacji "Suzume"

Zwiastun filmu "John Wick 4"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Co się odwlecze, to nie uciecze.przegrał przed tygodniem batalię o pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Tym razem okazał się zwycięzcą. Z wynikiemawansował u nas na pierwsze miejsce.W przeciwieństwie do amerykańskiego rynkuzanotował małe spadki w kinach na świecie. Dzięki temu jego zagraniczne wpływy podskoczyły do 122 milionów, co aktualnie czyni z niego drugi najbardziej kasowy hollywoodzki film tego roku. Globalnie ma już prawie ćwierć miliarda dolarów na koncie. Najlepszymi rynkami są Wielka Brytania (12,2 mln dolarów) oraz Niemcy (4,3 mln).Lider ubiegłotygodniowego notowania -- tym razem musiał zadowolić się drugą pozycją z wynikiem. Film pozostał numerem jeden zarówno w Chinach (22,7 mln dolarów) i w Korei Południowej (4,5 mln). W Chinach w ciągu najbliższych paru dni zarobi wystarczająco dużo, by pokonać wcześniejsze dzieło Makoto Shinkaiego tym samym stając się najbardziej kasową japońską animacją w historii chińskiego rynku kinowego.Najniższy stopień podium zajmuje hollywoodzka nowość. Film zadebiutował w 60 krajach i szacujemy, że w weekend zarobił ok. Ponieważ w kinach jest od środy, a na niektórych rynkach wcześniej odbywały się pokazy specjalne, to w sumie na jego koncie są już 33 miliony dolarów.Ogólnie film bardzo podoba się widzom. Problemem okazało się jednak przyciągnięcie ich do kin. Najlepiej widać to po Chinach, gdzie "Dungeons & Dragons" nie jest szczególnie popularne.miał więc słabiutkie otwarcie w piątek, ale już w sobotę przy zmniejszonej o 30% liczbie kin zanotował wzrost wpływów o ponad 60%.W sumie Chiny były w minionym tygodniu najlepszym rynkiem dla widowiska Paramountu z wpływami w wysokości 5,1 mln dolarów (co jednak dało dopiero czwarte miejsce w lokalnym box offisie). Nieźlesprzedało się też w: Wielkiej Brytanii (4,3 mln dolarów), Meksyku (2,4 mln), Australii (2,4 mln) oraz Niemczech (2 mln).Na miejscu czwartym wylądowała kolejna nowość -(Hachiko). Przerobiona przez Chińczyków opowieść o słynnym japońskim psie w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobiłaPiąte miejsce przypadło komiksowej produkcji Warner Bros.. Wpływy widowiska topnieją w oczach i wyniosły już tylko. Tym samy poza granicami USA film zarobił zaledwie 66 mln dolarów. Globalnie na jego koncie jest zaś 119,6 mln dolarów.Naszą listę zamyka w tym tygodniu chińska komedia(Post Truth). Weekendowe wpływy wyniosły, co łącznie daje 87,4 mln.