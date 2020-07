Box Office Świat: Korea i Japonia z kinami pełnymi widzów

Takiego zestawienia zagranicznego box office'u nie widzieliśmy od czterech miesięcy. Wszystko to zasługa widzów na Dalekim Wschodzie.Jak informowaliśmy już wcześniej, największym przebojem kinowym na świecie od premiery " Naprzód " w marcu okazał się koreański horror " Ban-do " (Peninsula). Film zarobił w weekend okołow pięciu krajach. Ponieważ jednak premierę miał w środę, to łącznie na koniec tygodnia jego wpływy sięgnęły prawie 21 milionów dolarów. Więcej na temat wyniku " Ban-do " znajdziecie TUTAJ Na drugim miejscu znalazł się film "Kyō kara Ore wa!!", czyli kinowa kontynuacja popularnego w Japonii serialu pod tym samym tytułem . Fani nie rozczarowali i tłumnie stawili się w kinach. Dzięki temu obraz na otwarcie zarobił fantastyczneNa trzecim miejscu znalazła się animacja " Scoob! ". Nie znamy pełnych wyników weekendowych, ale należy spodziewać się wpływów w wysokości. Obraz walczy o drugie miejsce we francuskim box offisie (szacujemy wpływy w wysokości 440 tys. dolarów w weekend). Zajął też pierwsze miejsce w Holandii z wynikiem 243 tys. dolarów.Numerem jeden we Francji była komedia " Klub rozwodników ", dzięki czemu najprawdopodobniej zajmuje czwarte miejsce w naszym zestawieniu. Weekendowe wpływy szacujemy naLider francuskiego box office'u przed tygodniem " Tout simplement noir " teraz walczy o pozycję drugą z weekendowymi wpływami w wysokości ok.. W naszym zestawieniu daje to prawdopodobnie piąte miejsce.Prawdopodobnie, ponieważ nie znamy wyników trzech animacji, które okupują pozycje 2-4 w japońskim box offisie. Są to klasyki anime, które od kilku tygodni świetnie się sprzedają w Japonii: " Spirited Away: W krainie Bogów ", " Księżniczka Mononoke " i " Nausicaä z Doliny Wiatru ".