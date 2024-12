Box Office Świat: Niech żyje król lew. "Mufasa" liderem

Zwiastun filmu "Mufasa: Król Lew"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Aktualne szacunki mówią ozarobionych przezw weekend. Wraz z wpływami z wcześniejszych dni daje to 87,2 mln dolarów. Oczekiwania były wyższe. Spodziewano się otwarcia powyżej 100 milionów dolarów.Tłumy na filmie były może mniejsze, co jednak nie zmienia faktu, że " Mufasa " zdominował lokalne rynki. Wygrał wszędzie w Europie oraz w Ameryce Łacińskiej. Był też pierwszym od dłuższego czasu amerykańskim tytułem, który zajął najwyższe miejsce w chińskim box offisie. Najlepsze wyniki film osiągnął w: Chinach (7.8 mln dolarów), Francji (7,7 mln) i Meksyku (7,1 mln).Disney może również cieszyć się z drugiego miejsca filmu. Produkcja wytrzymała konkurencję i zarobiła kolejne. Dzięki temu zagraniczne wpływy przekroczyły granicę 400 milionów dolarów, zaś globalnie film zbliża się do 800 milionów dolarów. W tym roku tylko trzy inne hollywoodzkie tytuły zdołały osiągnąć ten pułap.Mimo lekkiego potknięcia " Mufasy Trzy miliardy pochodzą z rynków zewnętrznych, dwa z Ameryki.Podium kompletuje. Musical może nie imponuje wynikami, jak to ma miejsce na rynku amerykańskim, ale i tak trzyma się dzielnie. Tym razem konto produkcji powiększyło się o. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 187,4 mln dolarów. Globalny wynik jest dużo bardziej imponujący – 571,3 mln dolarówChiński(The Prosecutor) rozczarował i zajął dopiero czwarte miejsce. Thriller akcji, którego gwiazdą jest Donnie Yen , w czasie pierwszego oficjalnego weekendu w kinach zarobił zaledwie. To wynik nieznacznie tylko lepszy od tego, jaki osiągnął tydzień temu podczas pokazów przedpremierowych. Ewidentnie widzowie nie polecają go sobie. Łącznie ma on na swoim koncie 17,7 mln dolarów.Podobnie jak w Ameryce i na świecie komiksowa produkcja Sony w ekspresowym tempie traci widzów. Tydzień po otwarciuzarobił tylko. Oznacza to, że na świecie zarobił dotąd 25,4 mln dolarów, a wraz z Ameryką – 42,8 mln dolarów.Numerem sześć jest w naszym zestawieniu film koncertowy(Jason Zhang Brilliance Tour). Zapis występu w Szanghaju zarobiłOstatnim tytułem w naszym zestawieniu jest, który niespodziewanie miał dłuższe "nogi" od oczekiwań. Tym razem widowisko historyczne zdołał jeszcze zarobić. Jego zagraniczne wpływy wynoszą więc 262,3 mln dolarów. Globalne – 416,2 mln dolarów.