Box Office Świat: Rekordowa "Obecność 4". Rodzina Warrenów przyciąga tłumy

Miniony tydzień upłynął pod znakiem szaleństwa na punkcie rodziny Warrenów. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" rozbiło bank poza granicami USA bijąc dotychczasowy rekord otwarcia dla horroru.

Nikt nie przewidział takiego sukcesu Warner Bros. prognozy mówiły o tym, że globalnie w ciągu pięciu dni film ma szansę zarobić 80 milionów dolarów. Tymczasem tylko w weekend w 66 krajach świata wpływy wyniosły 80,1 mln dolarów. Dodając do tego czwartek i środę otrzymujemy obłędną kwotę 104 milionów dolarów. A nie jest to jeszcze ostateczny wynik. Globalnie na koncie czwartej "Obecności" jest już 187 milionów dolarów.

W Polsce, Hiszpanii, Norwegii, Brazylii, Kolumbii i Chile "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" ustanowiło nowy rekord otwarcia horroru. W Indiach pobity został rekord otwarcia filmu Warner Bros. Zaś 41 krajach świata, w tym w Niemczech, Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i większości krajów Ameryki Łacińskiej, film zaliczył najlepszy start w historii serii.

Pod względem wpływów najlepszym rynkiem był Meksyk z kwotą 13,3 mln dolarów. Za nim są: Wielka Brytania (8,8 mln dolarów), Brazylia (7,7 mln), Indie (6,7 mln), Niemcy (5,6 mln), Indonezja (5,6 mln) oraz Hiszpania (5,1 mln).

Zwiastun filmu "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"




Daleko, daleko w tyle znalazł się jeden z największych hitów w historii japońskiej kinematografii - "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle". Film utrzymał drugą lokatę zarabiając tym razem 12,4 mln dolarów. To w końcu pozwoliło animacji wspiąć się do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier 2025 roku. A to oznacza, że wypadł z niej nowy "Superman".

Na miejsce trzecie spadł lider ubiegłotygodniowego zestawienia "Bu Feng Zhui Ying" (The Shadow's Edge). U siebie w kraju był to jednak wciąż numer jeden. Film zarobił w Chinach 11,8 mln dolarów. Łącznie daje to 144,2 mln dolarów.

I pozostajemy w Chinach, bo na czwartym miejscu wylądowała animacja "Langlang Shan Xiao Yao Guai" (Nobody). W miniony weekend film zarobił 8,6 mln dolarów, dzięki czemu jego łączne zarobki osiągnęły poziom 216,5 mln dolarów.

Numerem pięć w naszym zestawieniu jest nowość z Indii, tamilska produkcja "Madharaasi". Film zanotował solidne otwarcie na poziomie 6,8 mln dolarów. Oczekiwania były jednak większe, więc na razie wynik ten jest przyjmowany w Indiach z mieszanymi uczuciami.

Wygląda na to, że animacja "Pan Wilk i spółka 2" w końcu nasyciła rynek, bo w tym tygodniu spadła z czwartej na szóstą pozycję zarabiają 5,9 mln dolarów. Zagraniczne wpływy wzrosły tym samym do 133,3 mln dolarów, a globalne zbliżają się do granicy 200 milionów (obecnie 191 mln).

Po cherlawym debiucie przed tygodniem "Państwo Rose" notują spadek wpływów do 5,8 mln dolarów. A to oznacza, że w ciągu 10 dni w 44 krajach czarna komedia zarobiła tylko 20 milionów dolarów, a wraz z Ameryką 32,3 mln.

Nasze zestawienia zamyka niemiecka komedia "Das Kanu des Manitu". W miniony weekend film zdołał zarobić jeszcze 5 milionów dolarów, co łącznie daje już 47 milionów na koncie.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Lilo & Stitch $611,7$1 035,321.05USA
3Minecraft: Film$533,9$957,82.04USA
4Jurassic World: Odrodzenie $521,9$861,02.07USA
5Tang Ren Jie Tan an 1900
$499,2$499,229.01
Chiny
6F1: Film 
$430,5$619,525.06USA
7Nanjing Zhao Xiang Guan$410,7$410,725.07Chiny
8Mission: Impossible—The Final Reckoning $400,6$598,021.05USA
9Jak wytresować smoka
$369,1$632,16.06USA
10
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (NOWOŚĆ)
$282,6$282,618.07Japonia

