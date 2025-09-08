Box Office Świat: Rekordowa "Obecność 4". Rodzina Warrenów przyciąga tłumy

Miniony tydzień upłynął pod znakiem szaleństwa na punkcie rodziny Warrenów. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" rozbiło bank poza granicami USA bijąc dotychczasowy rekord otwarcia dla horroru.
Nikt nie przewidział takiego sukcesu Warner Bros. prognozy mówiły o tym, że globalnie w ciągu pięciu dni film ma szansę zarobić 80 milionów dolarów. Tymczasem tylko w weekend w 66 krajach świata wpływy wyniosły 80,1 mln dolarów
. Dodając do tego czwartek i środę otrzymujemy obłędną kwotę 104 milionów dolarów. A nie jest to jeszcze ostateczny wynik. Globalnie na koncie czwartej "Obecności"
jest już 187 milionów dolarów. W Polsce
, Hiszpanii, Norwegii, Brazylii, Kolumbii i Chile "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" ustanowiło nowy rekord otwarcia horroru
. W Indiach pobity został rekord otwarcia filmu Warner Bros. Zaś 41 krajach świata, w tym w Niemczech, Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i większości krajów Ameryki Łacińskiej, film zaliczył najlepszy start w historii serii.
Pod względem wpływów najlepszym rynkiem był Meksyk z kwotą 13,3 mln dolarów. Za nim są: Wielka Brytania (8,8 mln dolarów), Brazylia (7,7 mln), Indie (6,7 mln), Niemcy (5,6 mln), Indonezja (5,6 mln) oraz Hiszpania (5,1 mln).
Zwiastun filmu "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"
Daleko, daleko w tyle znalazł się jeden z największych hitów w historii japońskiej kinematografii - "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
. Film utrzymał drugą lokatę zarabiając tym razem 12,4 mln dolarów
. To w końcu pozwoliło animacji wspiąć się do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier 2025 roku. A to oznacza, że wypadł z niej nowy "Superman
".
Na miejsce trzecie spadł lider ubiegłotygodniowego zestawienia "Bu Feng Zhui Ying"
(The Shadow's Edge). U siebie w kraju był to jednak wciąż numer jeden. Film zarobił w Chinach 11,8 mln dolarów
. Łącznie daje to 144,2 mln dolarów.
I pozostajemy w Chinach, bo na czwartym miejscu wylądowała animacja "Langlang Shan Xiao Yao Guai"
(Nobody). W miniony weekend film zarobił 8,6 mln dolarów
, dzięki czemu jego łączne zarobki osiągnęły poziom 216,5 mln dolarów.
Numerem pięć w naszym zestawieniu jest nowość z Indii, tamilska produkcja "Madharaasi"
. Film zanotował solidne otwarcie na poziomie 6,8 mln dolarów
. Oczekiwania były jednak większe, więc na razie wynik ten jest przyjmowany w Indiach z mieszanymi uczuciami.
Wygląda na to, że animacja "Pan Wilk i spółka 2"
w końcu nasyciła rynek, bo w tym tygodniu spadła z czwartej na szóstą pozycję zarabiają 5,9 mln dolarów
. Zagraniczne wpływy wzrosły tym samym do 133,3 mln dolarów, a globalne zbliżają się do granicy 200 milionów (obecnie 191 mln).
Po cherlawym debiucie przed tygodniem "Państwo Rose"
notują spadek wpływów do 5,8 mln dolarów
. A to oznacza, że w ciągu 10 dni w 44 krajach czarna komedia zarobiła tylko 20 milionów dolarów, a wraz z Ameryką 32,3 mln.
Nasze zestawienia zamyka niemiecka komedia "Das Kanu des Manitu"
. W miniony weekend film zdołał zarobić jeszcze 5 milionów dolarów
, co łącznie daje już 47 milionów na koncie.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$611,7
|$1 035,3
|21.05
|USA
|3
|Minecraft: Film
|$533,9
|$957,8
|2.04
|USA
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$521,9
|$861,0
|2.07
|USA
|5
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|6
|F1: Film
|$430,5
|$619,5
|25.06
|USA
|7
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$410,7
|$410,7
|25.07
|Chiny
|8
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$400,6
|$598,0
|21.05
|USA
|9
|Jak wytresować smoka
|$369,1
|$632,1
|6.06
|USA
|10
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (NOWOŚĆ)
|$282,6
|$282,6
|18.07
|Japonia