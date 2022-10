Box Office Świat: Trwa dominacja widowiska DC "Black Adam"

39 milionów dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Kiedy Hollywood po miesiącach posuchy wprowadziło jeden blockbuster, oczywiście musiał zająć pierwsze miejsce. Ponieważ w minionym tygodniu Fabryka Marzeń nie wypuściła nic nowego, tenże blockbuster nie miał żadnej konkurencji i oczywiście musiał pozostać numerem jeden.Nikogo więc nie powinno zaskakiwać, że " Black Adam " ze sporą przewagą wygrał nasze zestawienie. Według Warner Bros. widowisko DC zarobiło. Przekłada się to na łączny wynik w wysokości 139 milionów dolarów, a globalnie - 250,1 mln.Po 12 dniach wyświetlania najlepszymi rynkami są: Wielka Brytania (15,3 mln dolarów), Meksyk (9.3 mln), Brazylia (8,4 mln) oraz Francja (8,2 mln). Jednak nie wszędzie jest tak różowo. W Korei Południowej na przykład " Black Adam " spadł już na trzecie miejsce pokonany przez dwie lokalne produkcje.Pozycję drugą w naszym zestawieniu obronił horror " Uśmiechnij się ". W skali całego świata jest to najlepiej radzące sobie dzieło gatunkowe w weekend poprzedzający Halloween. Wpływy spadły zaledwie o 1/3 i wyniosły. " Uśmiechnij się " zarobiło więc w sumie w 62 krajach 93,6 mln dolarów. Drugie tyle pochodzi z rynku amerykańskiego.Nie ma też zmiany na miejscu trzecim. Mimo wielkiego covidowego lockdownu w Makau wciąż dobrze w Chinach sprzedaje się " Wan li gui tu " (Home Coming). W miniony weekend film zarobił. Łącznie na jego koncie jest już 218 milionów.Dzięki pojawieniu się w sporej liczbie krajów (w tym w Meksyku i we Włoszech) do pierwszej piątki w końcu trafiła familijna produkcja " Wielki zielony krokodyl domowy ". Szacujemy, że w sam weekend film zarobił. Ponieważ obraz ma stopniowo dodawane kolejne rynki, to w sumie ma już na swoim koncie 18 milionów dolarów. Globalnie daje to 50,6 mln dolarów.Pierwszą piątkę kompletuje drugi w tym roku fenomen w języku kannada " Kantara ". Film po prostu zmiażdżył bollywoodzką konkurencję wprowadzoną w ubiegłym tygodniu z okazji święta Diwali. W czasie piątego weekendu zarobił bowiem. Dla porównania " Ram Setu " zgarnęło 2,5 mln dolarów (8 mln w ciągu pierwszych sześciu dni wyświetlania), a "Thank God" - 1,2 mln dolarów (3,2 mln w ciągu 6 dni). Kantara " jest już drugim największym kasowym przebojem w historii produkcji w języku kannada mając na swoim koncie w okolicach 36 milionów dolarów. Lepiej poradziła sobie tylko inna tegoroczna premiera - " K.G.F: Chapter 2 " (ponad 150 mln dolarów).