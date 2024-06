Box Office Świat: W głowie się nie mieści, jak wielki hit ma Pixar

Zwiastun "W głowie się nie mieści 2"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Według aktualnych szacunków animacja Pixara zarobiła w weekend. Zaś tydzień kończy z kwotą 140 milionów dolarów. Jest to najlepsze otwarcie hollywoodzkiej produkcji w tym roku!Przeliczając wyniki animacji na dzisiejsze kursy dolara, " W głowie się nie mieści 2 " może też pochwalić się. Dotychczasowy rekordzista - " Kraina lodu II " - ma 135,4 mln dolarów.Ten wynik Pixar zawdzięcza przede wszystkim Ameryce Łacińskiej. Tam wybuchło prawdziwe szaleństwo na punkcie " W głowie się nie mieści 2 ". W Kolumbii animacja zanotowała najlepsze otwarcie w historii, a w Meksyku, Argentynie, Chile, Urugwaju i krajach Ameryki Środkowej drugie najlepsze otwarcie w historii.Najlepsze otwarcie w historii zanotowano także w Turcji, w na Filipinach trzecie najlepsze. W Korei Południowej film uzyskał drugi najlepszy start dla animacji.Jeśli chodzi o poszczególne rynki, to najlepsze wyniki zostały osiągnięte w: Meksyku (30,2 mln dolarów), Korei Południowej (14,9 mln), Wielkiej Brytanii (13,9 mln), Niemczech (8,1 mln), Filipinach (6,7 mln), Australii (6,1 mln), Argentynie (5,6 mln) oraz Kolumbii (5,1 mln).Podobnie jak to było w Ameryce, Pixar nie zdusił konkurencji. Świetny drugi weekend zanotował film. Stracił tylko 38% i zarobił kolejne. Dzięki temu zagraniczne wpływy osiągnęły 100 milionów dolarów (aktualnie 102,4 mln), a globalne 200 milionów dolarów (obecnie 214,6 mln). W tym tygodniu film będzie miał premierę w Chinach i Japonii.Podium kompletuje japońska animacja. Było to możliwe dzięki sobotniej premierze w Chinach. Anime okazało się trzecią japońską animacją, która w tym roku zajęła pierwsze miejsce w tamtejszym box offisie. W ciągu dwóch dni zgarnęła 9,8 mln dolarów. Ogólnie weekendowe wpływy szacowane są na. A to oznacza, że globalnie na koncie " Haikyu!! The Dumpster Battle " jest już ponad 127 mln dolarów.Pomimo ostrej konkurencji ze strony Pixara dzielnie trzyma się. Film spadł co prawda na czwarte miejsce, ale wciąż zdołał zarobić. Warto też pamiętać, że we Francji będzie miał premierę dopiero pod koniec lipca, a w Japonii pojawi się w połowie sierpnia. Aktualnie na koncie animacji jest 139,2 mln dolarów, a wraz z Ameryką 217,8 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka. Ambitne widowisko akcji pędzi już na oparach i w miniony weekend zarobiło zaledwie. Oznacza to, że wciąż poza granicami USA nie udało się zarobić 100 milionów dolarów (aktualnie ma 97 mln). Globalne wpływy wynoszą zaledwie 160,1 mln dolarów.