Box Office Świat: W kinach bez zmian. Chińskie filmy trzymają się mocno

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



# Tytuł zarobił na świecie

zarobił globalnie

premiera 1

Man Jiang Hong

$628,7

$628,7

22.01

2

Liu Lang Di Qiu 2

$542,4

$547,0

22.01



Po raz trzeci na czele naszego zestawienia znalazło się chińskie widowisko sf("Wędrująca Ziemia 2"). Film jednak zaczyna wytracać tempo i tym razem zarobił już tylko. Łącznie daje to 542,4 mln dolarów. Tylko jedna (także chińska) premiera tego roku zarobiła na świecie więcej.A skoro o niej mowa,("Full River Red") pozostał numerem dwa, choć po ostatecznym podliczeniu wpływów drugiego " Avatara " może spaść na trzecie miejsce. Kostiumowe dzieło Yimou Zhanga zgarnęło kolejne. Łącznie daje to fantastyczny wynik 628,7 mln dolarów. W lokalnej walucie jest już ósmym najbardziej kasowym filmem w chińskich kinach. Za chwilę awansuje na siódme, wyprzedzając " Avengers: Koniec gry ". James Cameron utrzymał miejsce na podium. Jegoniewiele stracił w porównaniu z ubiegłym tygodniem i zarobił aż. W ten sposób jego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 1,567 mld dolarów (trzecie miejsce na liście wszech czasów), a globalne 2,213 mld dolarów (czwarte miejsce na liście wszech czasów).Miejsce czwarte również przypadło Jamesowi Cameronowi . Szacujemy, żew weekend zgarnął. Ponieważ kolejny podbój kin widowiskowy melodramat zaczął już w środę, to na koniec tygodnia na jego koncie znajdowało się 15,9 mln dolarów. Globalne wpływy wynoszą 2,217 mld dolarów, co wciąż daje mu trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów.Numerem pięć naszego zestawienia jest. Animacja doskonale radzi sobie na Wyspach Brytyjskich, gdzie miała swoją premierę przed tygodniem. Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosły. W sumie poza granicami USA film zarobił 235,2 mln dolarów, a globalnie 393,7 mln dolarów. A to sprawia, że jest to już trzecia najbardziej kasowa animacja od czasu wybuchu pandemii COVID-19.Tymczasem chińska animacja("Boonie Bears: Guardian Code") spadła z czwartego na szóste miejsce zarabiając w weekend. Łącznie filmowi udało się właśnie przekroczyć granice 200 milionów dolarów (200,3 mln). Jest to trzecia premiera tego roku, która może się pochwalić takim dokonanienim.Najwyżej sklasyfikowaną nowością jest na siódmym miejscu. Film, który pierwotnie miał trafić na HBO Max pod koniec ubiegłego roku, w minionym tygodniu miał premierę w 41 krajach. Szacujemy, że w weekend zarobił w nich. W sumie od środy zgarnął 10,4 mln dolarów. Najlepszymi rynkami były: Niemcy (1,9 mln dolarów), Wielka Brytania (1,9 mln) oraz Australia (1,7 mln).Ósme miejsce utrzymała kolejna chińska animacja("Deep Sea"). W weekend film zarobił, co łącznie daje 113,1 mln dolarów.Indyjskiwciąż świetnie się sprzedaje. Według niepełnych danych zgarnął kolejne 6,6 mln dolarów. Łącznie daje to 99,9 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka widowisko Marvela . Powrót do naszego zestawienia był możliwy dzięki premierze w Chinach. Jest to pierwsze widowisk Marvela, które trafia w tym kraju do kin od 2019 roku. Jednak mało kogo zainteresowało. W weekend druga " Czarna Pantera " zarobiła tylkoFilm miał jednak w Chinach premierę nietypowo, bo już we wtorek, więc w sumie zarobił tam 12,1 mln dolarów. Dzięki temu zagraniczne wpływy " Wakandy w moim sercu " przekroczyły granicę 400 milionów dolarów (obecnie 401,4 mln). Globalnie ma 855 mln dolarów.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?