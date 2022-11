Box Office Świat: Waleczna "Czarna Pantera 2" znów pokonała rywali

28,7 mln dolarów

7,2 mln dolarów

7 milionów dolarów

5 milionów dolarów

4,8 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



To był dobry i bardzo zły weekend dla Disneya. Dobry, ponieważ " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " nie zwalnia tempa i właśnie przekroczyła na świecie granicę 300 milionów dolarów, a globalnie zbliża się do 700 milionów. Zły, ponieważ " Dziwny świat " poza granicami USA sprzedał się jeszcze gorzej niż u siebie w domu. Najgorszą wiadomością dla Disneya były jednak doniesienia o lockdownach w Chinach. Kolejna fala COVID-19 prawdopodobnie zagrozi wynikom " Avatara: Istoty wody ", który miał spore szanse zostać najbardziej kasową zachodnią produkcją wprowadzoną w tym roku do chińskich kin. Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " nie miała żadnych problemów z utrzymanie pozycji lidera. W miniony weekend widowisko zgarnęło kolejne. Daje to w sumie prawie 308 milionów dolarów. W porównywalnym okresie pierwsza " Czarna Pantera " w tych samych krajach zarobiła zaledwie o 5% więcej. Globalne wpływy wynoszą obecnie 675,6 mln dolarów.Na bardzo odległej drugiej lokacie zadebiutowała animacja Disneya " Dziwny świat ". Film ze względu na obecność postaci queerowych nie trafił do kin w Chinach, Rosji i krajów islamskich. Animacja nie pojawi się też we Francji, gdzie powodem jest restrykcyjne prawo dotyczącego tego, jaki musi być odstęp pomiędzy premierą kinową a premierą na platformach streamingowych. Mimo to prognozowano, że w 43 krajach " Dziwny świat " zarobi w pięć dni 25 milionów dolarów. W rzeczywistości zgarnął tylko 9,2 mln dolarów. Szacujemy, żepochodzi z samego weekendu.Tylko w Wielkiej Brytanii wpływy "Dziwnego świata" osiągnęły milion dolarów. W Hiszpanii, Meksyku czy we Włoszech wpływy wyniosły po ok. 700 tys. dolarów. Zaś w Japonii animacja zarobiła... 200 tysięcy.Pewnym usprawiedliwieniem japońskiego wyniku animacji Disneya może być to, że lokalne anime " Suzume no Tojimari " nadal sprzedaje się rewelacyjnie. W czasie trzeciego weekendu zarobki filmu wyniosły. Łącznie daje to kwotę 44,9 mln dolarów. W jenach z wynikiem 6,35 mld jest to aktualnie piąty najbardziej kasowy tytuł 2022 roku.Tymczasem w Wielkiej Brytanii wielkim sukcesem okazała się premiera kinowej wersji broadwayowskiego hitu " Matylda: Musical ". Niemal wszędzie na świecie film ominie duże ekrany trafiając na platformę Netflix, jednak na Wyspach ma szansę być jednym z wielkich kasowych przebojów. Tylko w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania musical zarobiłNasze zestawienie kompletuje " Menu ". Obraz jest obecnie pokazywany w 41 krajach i szacujemy, że w weekend zgarnął. Zagraniczne wpływy filmu wynoszą więc obecnie 14,8 mln dolarów, a globalne 33,5 mln.