Box Office Świat: Widzowie powoli wracają. "The Real Exorcist" triumfuje

Wszystko wskazuje na to, że widzowie powoli zaczynają wracać do kin. Co prawda na razie w tych krajach, gdzie sale kinowe są już otwarte, w większości nie ma tłumów (wyjątkiem są kina samochodowe w Niemczech). Są już jednak pierwsze tytuły, które w trudnych warunkach post-COVID-19 można uznać za sukces.Pozytywne informacje dochodząc z Japonii, gdzie niespodziewanie solidne wyniki notuje pierwsza duża premiera popandemiczna "The Real Exorcist". Podczas trzeciego weekendu (w Japonii za weekend uznaje się tylko sobotę i niedzielę) obraz zarobił. Od swojej premiery zgarnął zaś 2,3 mln niezmiennie utrzymując się na pierwszym miejscu weekendowych zestawień.Dobre informacje z Korei Południowej dotarły do producentów " Głębi strachu ". Film zadebiutował tam na pierwszym miejscu zarabiając w pięć dni. Wynik może wydawać się mało imponujący, ale w przypadku tego filmu jest to jedno z najlepszych otwarć na świecie. Nie licząc Stanów Zjednoczonych jest to siódmy najlepszy wynik pierwszego weekendu tego filmu. Tylko w dwóch krajach (Indonezji i Francji) " Głębia strachu " na otwarcie zarobiła ponad milion dolarów.Trzecie miejsce w naszym cząstkowym zestawieniu zajmuje animacja Pixara " Naprzód ". Film po raz drugi znalazł się na szczycie weekendowego box office'u na Tajwanie, gdzie zarobiłFilm zajął też drugie miejsce w czeskim zestawieniu, gdzie przegrał z lokalnym dokumentem "V siti".Z kolei największym przebojem kin w Hongkongu była japońska animacja " Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna ". Film w ciągu czterech dni zarobiłi utrzymał pozycję lidera.Piąte miejsce w zestawieniu przypadło " Królowi rozrywki ", który powrócił do koreańskich kin. W weekend film zarobił tam 242 tys. dolarów, będąc drugim najchętniej wybieranym tytułem przez koreańskich kinomanów.Numerem trzy w Korei Południowej, a sześć w naszym zestawieniu, jest australijska produkcja z Danielem Radcliffe'em rozgrywająca się w RPA pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. " Escape from Pretoria " zgarnęła w weekend. Dzięki temu łączne wpływy w Korei Południowej przekroczyły granicę miliona dolarów.Z kolei najlepiej sprzedającym się filmem w Wietnamie była animacja " Trolle 2 ". Weekendowe wyniki wyniosłyOstatnim wartym odnotowania tytułem jest wciąż świetnie radzący sobie w Niemczech lokalny remake " Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie ". " Das perfekte Geheimnis " miało swoją premierę jesienią ubiegłego roku, a teraz przeżywa drugą młodość dzięki kinom samochodowym. W miniony weekend film zarobił