Box Office Świat: Zapomnijcie o "RRR". Indie mają nowy megahit - "KGF 2"

Indyjska kinematografia obudziła się z pandemicznego letargu i dokonała prawdziwej eksplozji. W ostatnich miesiącach praktycznie nie było notowania światowego box office'u bez obecności jakiegoś tytułu z Indii. Wydawało się, że kulminacją było pojawienie się pod koniec marca " RRR ", które jest już trzecim najbardziej kasowym indyjskim filmem w historii i jednym z trzech, którego zarobki liczone w lokalnej walucie przekroczyły 1000 crore.Nie minęło jednak wiele czasu, a po piętach " RRR " depcze już kolejny megahit. " K.G.F: Chapter 2 " trafił do kin na całym świecie w czwartek i pobił wszystkie rekordy dla produkcji w języku kannada. W sam weekend weekend zarobił. Łącznie ma na swoim koncie 67,8 mln dolarów. Zaś po dodaniu wpływów z Ameryki otrzymujemy niebotyczną kwotę 72,4 mln dolarów.W lokalnej walucie globalne wpływy " K.G.F: Chapter 2 " przekroczyły 550 crore. Po czterech dniach film podwoił dotychczasowy rekord łącznych wpływów filmu w języku kannada - 250 crore rupii pierwszej części " K.G.F ". Już teraz jest 14. największym kasowym przebojem wśród wszystkich indyjskich produkcji, przy czym aż dziesięć z nich to przedstawiciele Bollywood.Numerem jeden pozostały jednak " Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a ". Film zadebiutował w kolejnych 44 krajach, z czego w 41 zajął pierwsze miejsce. Do tego dochodzi 11 państw, w których widowisko fantasy utrzymało pozycję lidera zdobytą przed tygodniem. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ " Tajemnice Dumbledore'a " w wielu krajach zaczęły zarabiać przed piątkiem, to amerykańskie media podają jako wpływy 71,7 mln dolarów.Spośród nowych rynków najlepszym okazał się Meksyk, gdzie trzecie " Fantastyczne zwierzęta " zarobiły 7,1 mln dolarów. Tyle samo wyniosły wpływy we Francji, ale tam widowisko miało premierę w środę. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 150,4 mln dolarów, co daje mu trzecie miejsce wśród hollywoodzkich premier tego roku. Globalnie jest o krok od przekroczenia granicy 200 milionów dolarów (obecnie ma 193,4 mln).Miejsce trzecie należy do growego widowiska "Sonic 2. Szybki jak błyskawica". Film wolno traci widzów i jego weekendowe wpływy wyniosły według amerykańskich źródeł. Najlepiej trzyma się w Meksyku, gdzie zarobił kolejne 3,7 mln dolarów. "Sonic 2" jest czwartą hollywoodzką premierą tego roku, której zagraniczne wpływy przekroczyły granicę 100 milionów dolarów (obecnie 112,2 mln). Globalne zarobki to 231,8 mln dolarów.Numerem cztery jest nowość z Japonii - "Meitantei Conan: Harōin no Hanayome" (Detective Conan: The Bride of Halloween). 25. film przebojowego cyklu w ciągu pierwszych trzech dni zarobił. W lokalnej walucie przekłada się to na 1,9 mld. Jest więc to drugie najlepsze otwarcie w historii "Detektywa Conana". Rekordzistą pozostaje " Meitantei Conan: Hiiro no Dangan " (Detective Conan: The Scarlet Bullet) - 2,2 mld jenów. W lokalnej walucie "Meitantei Conan: Harōin no Hanayome" może się pochwalić ósmym najlepszym trzydniowym otwarciem w historii.Powoli rozpędza się na świecie " Zaginione miasto ". Film pojawił się w kolejnych krajach i dzięki temu z szacunkowym wynikiem weekendowymtrafił na naszą listę na miejsce piąte. Najlepsze starty komedia z Sandrą Bullock Channingiem Tatumem zanotowała w Wielkiej Brytanii (3,5 mln dolarów) i Australii (3,3 mln).Tymczasem " Morbius " niknie w oczach. W miniony weekend zarobił już tylko. A to oznacza, że poza granicami USA jego wpływy wciąż nie osiągnęły nawet 100 milionów dolarów (obecnie ma 81,3 mln).Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jest " Pan Wilk i spółka. Bad Guys ". Animacja wciąż powoli traci wpływy. Według zachodnich źródeł w weekend film zarobił kolejne. A to oznacza, że w sumie na koncie animacji jest już 52,5 mln dolarów.