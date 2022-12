Box Office USA: "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" o krok od 400 milionów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 2-4 grudnia Top 10



Tradycyjnie po weekendzie z Dniem Dziękczynienia w amerykańskich kinach zaczyna się martwy okres. W tym czasie filmy raczej mocno tracą i tylko nielicznym udaje się przyciągnąć większe tłumy. Stąd jest to czas na powroty do kin tytułów już znanych (w tym tygodniu był to " Top Gun: Maverick ", który jednak do dziesiątki nie trafił zarabiając tylko 700 tys. dolarów) lub specjalne wydarzenia filmowe (w tym tygodniu były to świąteczne pokazy " I Heard the Bells ").Ten rok nie jest inny. Jak podaje Deadline, Amerykanie w weekend zostawią w kinach w okolicach 56-57 mln dolarów. Będzie to więc ósmy najgorszy weekend w tym roku.Na czele stawki nic się nie zmieniło. Przy braku realnej konkurencji " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " znów jest numerem jeden. To pierwszy od stycznia i widowiska " Spider-Man: Bez drogi do domu " przypadek, kiedy jeden film jest cztery weekendy z rzędu numerem jeden. Film jednak zanotował większy niż prognozowano spadek i zarobił 17,6 mln dolarów. Mimo to wciąż ma realną szansę na drugie miejsce (przynajmniej na chwilę) w zestawieniu najbardziej kasowych premier roku, ponieważ ma o 6% lepszy łączny wynik od tego, jaki w tym samym okresie osiągnął " Doktor Strange w multiwersum obłędu ".Na drugim miejscu zadebiutowała " Dzika noc ". Nowa produkcja Universal Pictures z kategorią R zarobiła według najnowszych szacunków 13,3 mln dolarów. Jest to wynik lepszy od przedweekendowych prognoz, które dawały jej raczej 10-11 mln dolarów. Film uzyskał ocenę B+ w CinemaScore, co może mu pozwolić utrzymać się w czołówce w przyszłym tygodniu, kiedy filmowa posucha jeszcze się spotęguje.Drugą nowością w Top 10 nie jest anime " Eiga Gotōbun no Hanayome ". Crunchyroll, które w tym roku miało kilka hitów, tym razem zaliczyło porażkę. Japońska produkcja w 910 kinach zarobiła zaledwie pół miliona dolarów.Nie, drugą nowością jest film " I Heard the Bells ". Pokazy specjalne rozpoczęły się w czwartek w 474 kinach. W sam weekend film zgarnął 1,8 mln dolarów. Łącznie ma zaś 2,6 mln.Tymczasem po fatalnym starcie przed tygodniem najnowsze doniesienia dotyczące animacji " Dziwny świat " wcale nie są lepsze. Spodziewano się, że nawet w tak niekorzystnych warunkach przez sam fakt braku realnej konkurencji film będzie w stanie zarobić w czasie drugiego weekendu około 6 milionów dolarów. Okazuje się jednak, że prawdopodobnie nie uda mu się przekroczyć nawet 5 milionów. Jeśli tak dalej pójdzie, film okaże się najsłabiej sprzedającą się produkcją Walt Disney Animation Studios. Żeby tak się nie stało, musi pokonać " Planetę skarbów ", która w 2002 roku zarobiła 38,1 mln dolarów.Największą premierą nadchodzącego tygodnia będzie " Father Stu: Reborn ". Choć tytuł może sugerować, że jest to nowy film, to w rzeczywistości jest to przemontowany do wersji PG-13 " Ojciec Stu ". Jego oryginalna wersja z kategorią R miała premierę w kwietniu tego roku i zarobiła w kinach 20,7 mln dolarów.