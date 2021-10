Box Office USA: "Diuna" numerem jeden. Ale czy jest sukces?

Warner Bros. ma powody do zadowolenia. " Diuna " jest pierwszym filmem studia od początku sierpnia, który zadebiutował na najwyższym miejscu weekendowego box office'u. Według obecnych szacunków widowisko zarobiło 40,1 mln dolarów. Jest to dużo więcej od przedweekendowych przewidywań WB, które wynosiły 30 milionów dolarów.Mamy więc do czynienia z najlepszym startem filmu Warner Bros. w roku, w którym wszystkie premiery od razu trafiają na platformę HBO Max. Można więc mówić o sporym sukcesie, prawda? Otóż niekoniecznie. Wyniki z Kanady (gdzie nie ma HBO Max) jasno pokazują, że otwarcie " Diuny " mogło być dużo lepsze. Zresztą spośród wszystkich tegorocznych premier 40,1 mln dolarów daje dopiero ósme najlepsze otwarcie.Trzeba też pamiętać o tym, że zdecydowana większość filmów Warnera notowała potężne spadki w czasie drugiego weekendu. Efektem tego jest tylko jeden film - " Godzilla vs. Kong " - z łącznymi wpływami powyżej 100 milionów dolarów (przy 32,2 mln dolarów na otwarcie). A zatem o tym, czy "Diuna" jest box-office'owym sukcesem, będzie można mówić dopiero za tydzieńA skoro już mowa o 100 milionach dolarów. W minionym tygodniu do grupy tej dołączył dziewiąty film - " Nie czas umierać ". Za chwilę zepchnie " Free Guya " z szóstego miejsca na liście najbardziej kasowych premier tego roku.Drugą dużą premierą tygodnia była animacja " Ron usterka " dystrybuowana przez należące do Disneya 20th Century Studios. Film spisał się w kinach fatalnie, choć nie był dostępny na disnejowskiej platformie. Na otwarcie zarobił zaledwie 7,3 mln dolarów, co dało dopiero piąte miejsce w zestawieniu. W ostatnim czasie familijne produkcje konkurencji sprzedawały się dużo lepiej.Ale Disney ma też powody do zadowolenia. Najwyższą średnią na kino w czasach zarazy uzyskał " Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun ". Film w zaledwie 52 kinach zarobił 1,3 mln dolarów, co przekłada się na 25 tys. dolarów na jedną lokalizację.Po raz drugi w ostatnim czasie w pierwszej dziesiątce znalazła się transmisja z Metropolitan Opery. Przedstawienie "Fire Shut Up in My Bones" przyniosło w sobotę 610 tys. dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W halloweenowy weekend do amerykańskich kin trafią dwie duże nowości: "Poroże" (które pierwotnie miało trafić do kin w kwietniu ubiegłego roku) i " Ostatniej nocy w Soho ".