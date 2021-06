Box Office USA: "Godzilla vs. Kong" w końcu uciułał 100 milionów dolarów

# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Ciche miejsce 2

$125,3

$47,5

3,744

28.05

nie

$61

2

Godzilla vs. Kong

$100,1

$31,6

3,084

31.03

tak

$155



Udało się. Warner Bros. w końcu może odetchnąć z ulgą. Po 12 długich tygodniach widowisko " Godzilla vs. Kong " zdołało osiągnąć granicę 100 milionów dolarów. Kiedy film w imponującym stylu debiutował na przełomie marca i kwietnia, wydawało się, że setka przyjdzie łatwo (po pierwszych pięciu dniach miał na koncie ponad 48 milionów dolarów). Tymczasem w rywalizacji o tytuł pierwszej "setki" czasów pandemii produkcja Legendary i Warner Bros. przegrała z wyreżyserowanym przez Johna Krasinskiego Cichym miejscem 2 ".W ten sposób mamy już w tym roku dwa filmy z wpływami w wysokości co najmniej 100 milionów dolarów. Oznacza to wyrównanie wyniku z ubiegłego roku.Tymczasem najlepszym filmem tego weekendu okazała się nowość " Bodyguard i żona zawodowca ". Niestety komedia nie zdołała zmotywować Amerykanów do wybrania się do kin. Na salach panowały pustki, a w kasach kinowych zostawiono około 47 milionów dolarów. Jest to więc najsłabszy weekend w amerykańskich kinach od czterech tygodni.Sam " Bodyguard i żona zawodowca " sprzedał się jednak odrobinę lepiej, niż to było prognozowane. W weekend zarobił 11,7 mln dolarów. Ponieważ jednak do kin trafił w środę, to łącznie na koncie ma 17 milionów dolarów. Prognozy dawały komedii po pięciu dniach maksymalnie 15 milionów dolarów.W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość, ubiegłotygodniową premierę " 12 Mighty Orphans ". Obraz trafił do 915 nowych kin, co pozwoliło zwiększyć wpływy o 246%. Wynik 870 tys. dolarów pozwolił zająć ósme miejsce.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W nadchodzącym tygodniu znów planowana jest tylko jedna duża nowość. To widowisko akcji " Szybcy i wściekli 9 ".