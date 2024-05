Box Office USA: Słabe lato sprzyja małpom. Disney ma film ze 100 mln dolarów

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 17-19 maja



Według aktualnych szacunków familijna produkcja w reżyserii Johna Krasinskiego zarobiła na dzień dobry 35 milionów dolarów. To słabo. Na szczęście Paramount nie popełnił błędu Disneya i " Istoty fantastyczne " miały dużo mniejszy budżet (szacowany na 110 milionów dolarów). Mimo wszystko wytwórni będzie ciężko wyjść na swoje.Na szczęście " Istoty fantastyczne " podobają się widzom. Ocena A w CinemaScore w normalnych okolicznościach sugerowałaby długie nogi i ostatecznie dobry wynik w box offisie. Na nieszczęście dla filmu już w piątek przybędzie mu potężna konkurencja w postaci animacji " Garfield ". Jeśli w Ameryce nowa wersja przygód sympatycznego kota będzie zachowywać się podobnie jak na świecie, to ściągnie dla siebie większość potencjalnej widowni " Istot fantastycznych ".Na słabości nowości Paramountu skorzystało widowisko Disneya. Film stracił w czasie drugiego weekendu tylko 55%, co należy uznać za spory sukces. W niedzielę stał się(pierwszą Disneya),Drugą najlepszą nowością został horror. Pierwsza część nakręconej w ciągu 52 dni trylogii zarobiła solidne 12 milionów dolarów. To wynik lepszy od otwarcia filmu(10,4 mln dolarów), ale dużo gorszy o debiutu oryginału w 2008 roku (21 mln dolarów). Film nie ma jednak szans na długie kinowe życie. W CinemaScore otrzymał tylko C.Amerykanie za to całkowicie zignorowali biografię. Kiedyś piosenkarka mogła być królową list przebojów, ale dziś jej życie nikogo za Oceanem nie interesuje.zarobiło na dzień dobry 2,9 mln dolarów.Tymczasem Glen Powell ma kolejny box-office'owy hit. Wyprodukowany przez niego dokumentbył w miniony weekend pokazywany w kinach IMAX. Mimo że już w czwartek zadebiutuje na platformie Prime Amazonu, to tłumy był tak duże, że film znalazł się w pierwszej dziesiątce z wynikiem 1,3 mln dolarów.nie będzie jedyną dużą premierą wchodzącą do kin w długi weekend związany ze świętem Memorial Day. Warner pokaże widzom dobrze przyjęte w Cannes widowisko. Z kolei Angel Studios ma nowy film dla wierzącej widowni -