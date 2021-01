Box Office USA: "Wonder Woman 1984" ekspresowo traci widzów

Rok 2021 nie zaczyna się zbyt dobrze dla Warner Bros. Studio, które przed tygodniem triumfowało chwaląc się świetnym (jak na czasy pandemii) otwarciem " Wonder Woman 1984 ", teraz musiało ze smutkiem patrzeć, jak wyniki topniały w oczach. Wpływy widowiska spadły bowiem aż o 67% i podczas drugiego weekendu wyniosły zaledwie 5,5 mln dolarów.Nie jest oczywiście jasne, czy Amerykanie przestali być zainteresowani "Wonder Woman 1984", czy może po prostu wolą oglądać ją w domu na HBO Max. Wyniki oglądalności na platformie nie są bowiem podawane do publicznej wiadomości. Kinowa przygoda widowiska jednak nie potrwa zbyt długo. Obecnie na jego koncie jest 28,5 mln dolarów. I jeśli trend spadkowy nie zostanie powstrzymany, to " Wonder Woman 1984 " nie ma szans na prześcignięcie " Tenet " i zdobycie tytułu najlepszej premiery 2020 roku czasów pandemii.Tymczasem większość tytułów z pierwszej dziesiątki zanotowała wzrost wpływów w porównaniu z poprzednim weekendem. Dotyczy to m.in. animacji " Krudowie 2: Nowa era ". Obraz też jest już od jakiegoś czasu dostępny na płatnych serwisach VOD, a mimo to w ostatni weekend awansował na drugie miejsce box office'u z wynikiem 2,2 mln dolarów. To wzrost wpływów prawie o 25% w porównaniu z ubiegłym tygodniem.Początek roku do udanych nie zaliczy też Disney. Studio wprowadził do pół tysiąca kin film Ridleya Scotta Obcy - 8. pasażer Nostromo ". Niestety chętnych do jego oglądania nie było zbyt wielu. Wpływy wyniosły 75 tys. dolarów, co daje trzecią najgorszą średnią na kino w obrębie pierwszej dwudziestki.Tymczasem pierwsza dziesiątka wygląda następująco.