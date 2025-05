Część popularnej franczyzy znika z Netflixa? Jest decyzja platformy

Netflix usuwa "Czarne lustro: Bandersnatch" z platformy?

Ofiarą decyzji Netflixa ma jednak paść nie tylko " Bandersnatch ". Wraz z nim wygumkowany zostanie też "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend", drugi interaktywny projekt Netflixa. Oba zostaną usunięte ze zbiorów platformy w tym samym czasie, co jasno sugeruje koniec prób rozwijania tej formy rozrywki.Netflix coraz większy nacisk kładzie z kolei na inną formę interaktywności. Niedawno debiutująca nowa aplikacja telewizyjna ma za zadanie lepiej eksponować bibliotekę gier dostępnych dla abonentów i to właśnie to, a nie filmy, w których decydujemy o rozwoju fabuły, staje się nowym obszarem zainteresować platformy. Na poparcie tych słów Variety przytacza słowa przedstawiciela Netflixa z jesieni, który został zapytany o rozwój technologii interaktywnej telewizji. Przyznał on, że choć "spełniła swoje zadanie, obecnie jest zbyt ograniczająca", a firma "skupia się na rozwoju technologii w innych obszarach".Przypomnijmy, że w filmie " Czarne lustro: Bandersnatch " młody programista Stefan Butler ( Fionn Whitehead ), zainspirowany kontrowersyjną książką "Bandersnatch", której autor popadł w obłęd, postanawia napisać na jej podstawie grę. Kiedy jego pomysł spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem jednego z najsłynniejszych wydawców gier wideo, Stefan czuje, że to jego szansa. " Czarne lustro: Bandersnatch " to pierwszy interaktywny film prezentowany przez Netflix. W trakcie seansu widz może podejmować decyzje za bohatera, wpływając w ten sposób na rozwój fabuły.Film stał się popularną ciekawostką Netflixa – do dziś na Filmwebie oceniło go 75 tysięcy widzów. Średnia ocena krytyków to z kolei 5,9/10 na podstawie 51 głosów.