Papież Leon XIV obejrzał "Konklawe" żeby przygotować się do konklawe?

Co dokładnie powiedział brat papieża?

"Konklawe" – zwiastun

W rozmowie z Chicagowską stacją NBC John Prevost – środkowy z rodzeństwa Prevost – przyznał, że na dzień przed startem konklawe zadzwonił do swojego brata, by zapytać go o emocje i przygotowania do zbliżającego się wyboru papieża.– zaśmiał się John Prevost, po czym dodał –W dalszej części rozmowy John przyznał, że wybór jego brata na papieża był w rodzinie rzeczą niespodziewaną:Przypomnijmy, że w filmie Edwarda Bergera po śmierci papieża kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii? Konklawe " zadebiutowało na ubiegłorocznym festiwalu w Telluride. Film został nagrodzony m.in. Oscarem Złotym Globem za najlepszy scenariusz. Przypominamy zwiastun: