Box Office USA: "Wredne dziewczyny" mają forsy jak lodu

Zwiastun filmu "Mean Girls"

Box office USA 12-14 stycznia



Numerem jeden - i na chwilę obecną premierą 2024 roku z najlepszym otwarciem - jest. Noweokazały się kolejnym pohitem Paramountu, który powstał z myślą o streamingu, a ostatecznie najpierw trafił do kin. W efekcie film na otwarcie zgarnął aż 28 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę, że 3/4 widowni stanowiły kobiety, które od czasu pandemii COVID-19 rzadko tłumnie chodzą do kin w weekend otwarcia, jest to wynik naprawdę godny zauważenia.Mężczyźni zresztą też nie zawiedli.zajął drugie miejsce zarabiając na otwarcie 16,8 mln dolarów. To wynik lepszy od przedweekendowych prognoz. Co więcej, czyli poprzedni film z Jasonem Stathamem w obsadzie!Moda na indyjskie kino wciąż trwa w Ameryce. Pierwsza wielka premieraspisała się w kinach fenomenalnie zarabiając aż 4,1 mln dolarów. Jest to zdecydowanie najlepsze otwarcie w karierze tollywoodzkiej mega gwiazdy Mahesha Babu Jedynym niewypałem okazał się film. Przewrotna opowieść o czasach Jezusa nie zdołała przyciągnąć ani chrześcijan ani tych, którzy szukali w kinach czegoś innego. W efekcie ta. Tym samym jest to pierwsza box office'owa klapa 2024 roku.Choć tak naprawdę spektakularną klapą jest. Wprowadzona do 1350 kin animacja Pixara. Jest to oczywiście film z 2020 roku. Wtedy jednak, w związku z pandemią COVID-19, animacja ominęła kina i od razu pojawiła się na platformie Disney+.Za tydzień sytuacja w amerykańskich kinach mocno się uspokoi. Jedyną dużą premierą będzie thriller sf