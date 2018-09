Box Office USA: "Zakonnica" podtrzymuje passę Warnera

Getty Images © Mark Wilson



Warner Bros. nie potrzebuje superbohaterów DC, żeby oszałamiać wpływami w amerykańskich kinach. Po przekraczających najśmielsze oczekiwania wynikach(w tym tygodniu numer cztery) i(numer dwa) przyszła kolej na jeszcze jedno lepsze od przewidywań otwarcie.zarobiła podczas pierwszego weekendu 53,5 mln dolarów. I są to jedynie przewidywania studia. Konkurencja twierdzi, że wynik będzie lepszy i przekroczy 54 mln dolarów.W ten sposób dobra passa Warner Bros. trwa już drugi miesiąc.może teraz pochwalić się rekordem otwarcia cyklu rozpoczętegow 2013 roku (do której zresztą należał dotąd najlepszy wynik pierwszego weekendu - 41,9 mln dolarów). 53,5 mln dolarów jest też drugim najlepszym otwarciem września i drugim najlepszym otwarciem horroru (poza zasięgiem w obu kategoriach jest oczywiście- 123,4 mln dolarów).to również pierwszy odfilm Warner Bros., który po pierwszym weekendzie ma na koncie co najmniej 50 milionów dolarów.Jest jednak łyżka dziegciu, która może popsuć humory szefom Warner Bros. To opinia widzów o filmie.w CinemaScore otrzymała C. Ogólnie, dla horrorów jest to dość typowa ocena, jednak żaden z filmów tego cyklu nigdy tak słabo nie wypadał, a dwie częściuzyskały nawet A-. To zaś może zapowiadać spore spadki w kolejnych tygodniach. Wydaje się więc, żenie zdołał zbliżyć się do końcowego wyniku, który wynosi 137,4 mln dolarów. "Setkę" powinno się jednak osiągnąć.Druga z dużych premier tygodnia -- zadebiutowała na trzecim miejscu. Ponieważ prognozowany wynik jest tylko o 340 tys. dolarów słabszy od wpływów, to po opublikowaniu w poniedziałek ostatecznych danych film może awansować na drugą pozycję. Uzyskane otwarcie jest dość typowe dla dystrybutora, a także dla podobnych tematycznie filmów. 13,3 mln dolaróww pierwszy weekend to wynik niemal identyczny do(13 mln) i niewiele słabszy od(14,4 mln). Obraz ma bardzo złe recenzje, ale widzowie oceniają go zdecydowanie łagodniej, dając mu w CinemaScore B+.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak widać, nie ma w niej trzeciej z premier w szerokiej dystrybucji, filmu. To się jednak może zmienić, kiedy opublikowane zostaną ostateczne dane za weekend. Według dystrybutora obraz zarobił 1,562 mln dolarów, czyli zaledwie o 3 tysiące mniej od zajmującego dziesiątą pozycję filmu Spike'a Lee Nawet jeśli ostatecznietrafi do Top10, to i tak pozostanie sporym rozczarowaniem. Dystrybutor zapewne liczył na podobny sukces, jaki odniósł inny film inspirowany popularną chrześcijańską piosenką -. Tamten obraz w marcu zaskoczył wszystkich zarabiając na otwarcie 17,1 mln dolarów. Łącznie wpływy wyniosły zaś 83,4 mln dolarów.W najbliższy piątek do kin trafią cztery duże premiery:(wyreżyserowany przez Shane'a Blacka ),(thriller specjalisty od komedii Paula Feiga ),(inspirowany prawdziwą historią film z Matthew McConaugheyem w roli głównej) i(skierowany do chrześcijańskiej widowni sequel wyreżyserowanego przez Angelinę Jolie ).