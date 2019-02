Box Office USA: "Zimna wojna" przekracza kolejną granicę

Niezależnie od rozstrzygnięć na Gali Oscarowej, ekipama już powody do świętowania. Film w ten weekend przekroczył 4 miliony dolarów (obecnie 4,1 mln). Jest to dopiero drugi nieangielskojęzyczny obraz wyreżyserowany przez polskiego twórcę, któremu udała się ta sztuka (numerem jeden jest- 5,6 mln dolarów). Jest to również drugi najbardziej kasowy film wprowadzony przez Amazon Studios do amerykańskich kin pod własnym szyldem (a ósmy w ogóle tej wytwórni).Tymczasem amerykańscy kiniarze w końcu mogli odetchnąć z ulgą. Za sprawąsale w multipleksach znów się wypełniły widzami. Wszystko wskazuje na to, że będzie to drugi najlepszy weekend tego roku i szósty najlepszy ósmy weekend w historii. Łączne wpływy wyniosą ok. 130 milionów dolarów.Niemal połowę tej kwoty zgarnął właśnie- 55,5 mln dolarów. Jak więc widać DreamWorks Animation zadomowiło się w Universalu, ponieważ jest to otwarcie lepsze od dziesięciu ostatnich animacji studia, które do amerykańskich kin wprowadził 20th Century Fox. Jest to też pierwsza część cyklu, która na otwarcie przekroczyła granicę 50 milionów dolarów. Jeśli Universal nie przeszacowało otwarcia, to będzie to drugi najlepszy start filmu animowanego w lutym w ogóle.Na dziesiątym miejscu wylądowała druga z premier tygodnia - sportowy dramat skierowany do chrześcijańskiej widowni wyprodukowany przez byłą gwiazdę NFL Tima Tebowa . Po pierwszym weekendzie na koncie filmu jest niezłe 2,3 mln dolarów. Dla dystrybutora Roadside Attractions jest to siódme najlepsze otwarcie w historii.Do pierwszej dziesiątki, po rozszerzeniu dystrybucji z 4 do 2711 kin, awansował drama sportowy inspirowany prawdziwą historią brytyjskiej wrestlerki,. Obraz zanotował lepszy od oczekiwanego wynik - 8 milionów dolarów. Mimo to do świętowania nie ma powodów. MGM kupiło prawa do dystrybucji za 17,5 mln dolarów, a jedną z gwiazd jest Dwayne Johnson . Obraz pójdzie najprawdopodobniej w ślady innej opowieści o brytyjskim sportowców,, który mimo gwiazd w obsadzie na otwarcie zarobił 6,1 mln dolarów i w sumie uzbierał 15,8 mln dolarów.A już w poniedziałek pojawi się druga premiera 2019 roku, której łączne wpływy w amerykańskich kinach przekroczą 100 milionów dolarów. Jest nią remake. Weekend obraz kończy bowiem z wynikiem 99,7 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek Tyler Perry powróci do kin z kolejnym filmem o perypetiach Madei i jej rodzinki -. W szerokiej dystrybucji zadebiutuje też nowe dzieła Neila Jordana