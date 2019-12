Box Office USA: Świąteczne odrodzenie "Skywalkera"

Sprawdziły się ubiegłotygodniowe przewidywania. Widzowie nie czuli "parcia" do zobaczenia dziewiątej częściw premierowym tygodniu, co jednak wcale nie oznaczało, że nie zamierzają go w ogóle oglądać. Okres świąteczny był niezwykle udany dla widowiska Disneya. Widać to najlepiej na porównaniu wyników. Po pierwszym weekendzie dziewiąta część do ósmej traciła 42,6 mln dolarów. Po dziesięciu dniach różnica zmniejszyła się do 6,4 mln dolarów. Zapewne jest jeszcze mniejsza, bo Disney jak zwykle zaniża szacunki dotyczące wpływów.jest co prawda zaledwie jednym z trzech tytułów pierwszej dziesiątki, który zanotował spadek wpływów w porównaniu do ubiegłego weekendu, ale i tak nie miał najmniejszych problemów z utrzymaniem pozycji lidera. Disney szacuje, że od piątku do niedzieli widowisko zarobiło 72 miliony dolarów. Łącznie daje to 361,8 mln dolarów, co czyni z niego siódmą najbardziej kasową premierę 2019 roku.Pozostałe tytuły Disneya też dobrze przetrzymały święta.zanotowała wzrost sprzedaży o 27% i łącznie ma już na koncie 421,3 mln dolarów. Drugiego dnia świąt Boże Narodzenia film pobił ostateczny wynik oryginału. A najprawdopodobniej w poniedziałek (lub nawet w niedzielę, jeśli Disney nie doszacował wpływy) pokona(421,8 mln dolarów) i zostanie piątą najbardziej kasową animacją wszech czasów na rynku amerykańskim. Jest więc już pewne, że finalnie znajdzie się na podium.Solidny start zanotowała z kolei animacja Blue Sky (wyprodukowana dla 20th Century Fox, które jest częścią Disneya).od środy do niedzieli zarobili 22,1 mln dolarów. To wynik dużo lepszy od poprzedniej grudniowej produkcji studia,. Tamten film po pięciu dniach miał na koncie o 6 milionów mniej, ale też trafił do kin na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. O ile lepsza od poprzedniej jest nowa animacja Blue Sky będzie więc można tak naprawdę powiedzieć dopiero za tydzień, może nawet dwa.Lionsgate też miało powody do świętowania. Jeszcze przed weekendemzostało 28. premierą roku, której wpływy z amerykańskich kin osiągnęły 100 milionów dolarów. Po raz pierwszy od 2015 roku Lionsgate może pochwalić się dwoma filmami w elitarnym klubie 100-milionowców.zanotowało prawie 50-procentowy wzrost wpływów w porównaniu do ubiegłego weekendu i jest już trzynastym najbardziej kasowym tytułem w historii studia.Bardzo udane święta Bożego Narodzenia zaliczyło też Sony.zyskało 33% w porównaniu do ubiegłego weekendu i zachowało w zestawieniu pozycję drugą.Tymczasem najprawdopodobniej na trzecim miejscu znajdą sięz wynikiem 16,5 mln dolarów (29 mln od środowej premiery). Sony nie miało do tej pory szczęścia z produkcjami, w których większość głównych ról grały kobiety. Tylko w tym roku jedną z największych klap studia były(obecnie 17,7 mln dolarów na koncie). Wynikzostał więc zapewne przyjęty z dużą ulgą.Święta okazały się też doskonałe dla Adama Sandlera i A24.z powodzeniem przeszło z dystrybucji limitowanej do ogólnokrajowej. Film awansował na siódme miejsce w box offisie zarabiając 9,6 mln dolarów. Już teraz brakuje mu zaledwie miliona dolarów, by stać się siódmym najbardziej kasowym tytułem w historii A24. Za tydzień, najpóźniej dwa, zapewne zostanie trzecim filmem wytwórni, którego łączne wpływy przekroczą 30 milionów dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Na rynku dystrybucji limitowanej radosną informację otrzymało studio Universal Pictures, którego filmy w szerokiej dystrybucji poniosły całkowitą klęskę (wpływyspadły o 27%, awypadły z pierwszej dziesiątki po spadku wpływów o 50%). W 11 kinach pojawił się jeden z ważniejszych oscarowych pretendentów,. Wojenne widowisko Sama Mendesa zarobiło 570 tys. dolarów, co daje solidną średnią 51,8 tys. dolarów na kino.Pierwszą dużą premierą 2020 roku będzie w amerykańskich kinach horror