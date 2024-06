Box Office USA: Bad Boys dali czadu. Do kin wreszcie zawitało lato

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 7-9 czerwca



Według najświeższych szacunków " Bad Boys: Ride or Die " zarobił na dzień dobry aż. Prognozy przed premierą mówiły o 40 milionach, a najwięksi optymiści dawali filmowi w okolicach 50 milionów. Tym samym jest to(rekordzistą pozostaje, które przed miesiącem wystartowało z kwotą 58,4 mln dolarów.Po serii box-office'owych rozczarowań start " Bad Boys: Ride or Die " rozbudził nadzieję branży na to, że tegoroczne lato nie jest tak zupełnie stracone. Ta nadzieja zaślepia niektórych na fakty, które są okrutne. Widzowie poszli wyłącznie na widowisko Sony. Numer dwa weekendowego zestawienia - " Garfield " - zarobił tylko 10 milionów dolarów. Dla porównania przed rokiem dwa filmy uzyskały wpływy przekraczające 55 milionów dolarów.Warto też pamiętać, że trzecia część(która trafiła do kina niecałe dwa miesiące przed lockdownem) miała start lepszy - 62,5 mln dolarów. A przecież 56 milionów dolarów to kwota nie tylko z samego weekendu, a również z czwartkowych pokazów przedpremierowych oraz specjalnych pokazów, które jakiś czas temu zorganizowały sieci telekomunikacyjne.Druga z nowości -- niestety kontynuuje tegoroczny trend letnich rozczarowań. Film zarobił 7 milionów dolarów. I choć jego koszt nie był wysoki (30 mln dolarów), to potrzeba będzie płatnego streamingu, by studio wyszło na swoje.Na szczęście Warner ma inne powody do zadowolenia. Specjalne wydarzenie, jakim jest powrót trylogiido kin, przyciągnęło całkiem sporo widzów. Na fanów czekały wersje filmów nigdy wcześniej nieprezentowane na dużych ekranach: są to bowiemtrafiła do kin 8 czerwca i zarobiła 2,4 mln dolarów. Dzień później pojawiły sięi zgarnęły 1,9 mln dolarów.ma trafić do kin 10 czerwca.Wszyscy mają nadzieję, że widzowie pozostaną w kinach na dłużej. Ma w tym pomóc animacja Pixara, która trafi na duże ekrany już w piątek. W szerokiej dystrybucji pojawi się również nowość A24. Ten film raczej kokosów nie zrobi. W mijający weekend w dwóch kinach zarobił tylko 25,7 tys. dolarów.