Box Office USA: Burza dekady! Mocny start "Twisters"

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 12-14 lipca



Według prognoz przed premierąfilm miał zarobić 50 milionów dolarów. Już jednak w czwartek na pokazach testowych okazało się, że zainteresowanie widowiskiem jest dużo większe i prognozy podniesiono do 72 milionów dolarów. Teraz okazuje się, że i one były mocno niedoszacowane. Universal spodziewa się wpływów w wysokości 80,5 mln dolarów!okazał się prawdziwym hitem na środkowym zachodzie i południu USA, gdzie normalnie widzowie mniej chętnie chodzą do kin. Na przykład w Oklahoma City sprzedaż biletów przekroczyła normę o 200%. Takim wynikom mocno pomogła odpowiednia kampania marketingowa oraz promowanie filmu piosenką z soundtracku "Ain’t No Love in Oklahoma". Twisters " był jedyną dużą nowością tygodnia, ale nie jedyną nowością w pierwszej dziesiątce. Na ósmym miejscu zadebiutowała indyjska komedia romantyczna. Film nie cieszy się podobnym zainteresowaniem co większość tegorocznych premier z Indii i zarobił na otwarcie tylko 1 milion dolarów.Do pierwszej dziesiątki, wykorzystując słabość konkurencji, powróciliktórych wpływy wzrosły o zaskakujące 75%.O tym, że Amerykanie chcą teraz chodzić do kin, najlepiej świadczy fakt, że pomimo mocnego startu " Twisters " większość starszych tytułów z pierwszej dziesiątki zanotowała umiarkowane spadki w przedziale 36-48%. Tylko dwa tytuły odnotowały masowy exodus widzów:(spadek 65%) i(spadek 60%).Wciąż fenomenalnie radzą sobie obie animacje. W poniedziałek, najpóźniej. Być może już za tydzień pokona " Iniemamocnych 2 " i zostanie najbardziej kasowym filmem animowanym w historii amerykańskiego box office'u.Z koleima już na swoim koncie ćwierć miliarda dolarów. Film wciąż nie stracił szansy na osiągnięcie 300 milionów dolarów.W nadchodzący weekend box-office'owy krajobraz ulegnie radykalnej zmianie. Do kin wejdzie bowiem widowisko Marvela. Wszyscy oczekują wyśrubowanego wyniku.