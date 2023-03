Box Office USA: Cherlawy start "Shazam! 2". "Ant-Man 3" ma 200 milionów

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Ant-Man i Osa: Kwantomania

$205,8

$106,1

4,345

17.02

b/d

$200

2

Creed III

$127,7

$58,4

4,007

3.03

b/d

$75



Box Office USA 17-19 marca Top 10



nie poszedł w ślady, które to pobiły rekordy otwarcia serii. Osierocone dziecięwedług obecnych szacunków zarobiło w pierwszy weekend zaledwie 30,5 mln dolarów.Jest to więc wynik aż o 43% niższy od tego, jaki w 2019 roku zanotował. Nie jest to jednak najgorsze otwarcie w historii DCEU. Dwa tytuły poradziły sobie gorzej. Były to:(16,7 mln dolarów) i(26,2 mln dolarów). Trzeba jednak pamiętać, że oba te tytuły trafiły do kin w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 oraz innej polityki WB w sprawie dystrybucji kinowej i na HBO Max.Niestety wszystko wskazuje na to, żekolejne tygodnie też będzie miał słabe. Otrzymał bowiem ocenę B+ w CinemaScore, czyli niższą od A pierwszej części. Zaczyna się więc dramatyczna walka o osiągnięcie przez komiksowe widowisko pułapu 100 milionów dolarów. O tym, czy to się uda, zdecyduje najbliższych 7 dni.A tymczasemjeszcze przed weekendem został pierwszą premierą roku z łącznymi wpływami z amerykańskich kin w wysokości 200 milionów dolarów. Jest to 25. film, któremu udała się ta sztuka. W nadchodzących dniach wyprzedzi(206,4 mln dolarów). Kolejnym filmem jest(216,6 mln dolarów).Po świetnym otwarciu drugi weekend slasheranie był już tak udany. Film może ostatecznie zanotować drugi największy spadek dla całego cyklu. Na razie ma 61%, a(który zakończył na dekadę cykl) miał 62%. Jednak po 10 dniach wyświetlania na koncie szóstej części jest już 76 mln dolarów. To wciąż jest najlepszy wynik serii. Dotychczas po 10 dniach najlepsze osiągi miał(57 mln dolarów).Pozostałe filmy w pierwszej dziesiątce miały dużo niższe spadki. Co niestety było złą wiadomością dlai zanotował wpływy w wysokości 1,2 mln dolarów. Niestety wystarczyło to zaledwie do zajęcia 11. miejsca. Na pocieszenie twórcom pozostaje fakt, że łączna kwota 75,6 mln dolarów pozwoliła filmowi wyprzedzić(73,9 mln dolarów) na liście najbardziej kasowych premier 2022 roku.W nadchodzący piątek do kin wejdzie tylko jedna nowość prosto z entuzjastycznej premiery na festiwalu SWXW, czyli