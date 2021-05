Box Office USA: Cisza przed burzą. "Spirala" numerem 1

Branża filmowa szykuje się do prawdziwego startu letniego sezonu kinowego w USA, który nastąpi już w piątek wraz z premierami " Cichego miejsca 2 " i " Cruelli ". To dlatego w tym tygodniu do kin nie trafiły żadne duże nowości. To pozwoliło zaś utrzymać pozycję lidera slasherowi " Spirala: Nowy rozdział serii Piła ". Do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 4,6 mln dolarów.Najwyżej notowaną nowością okazała się animacja Warner Bros. " Scooby-Doo! ". W ubiegłym roku studio zrezygnowało z dystrybucji kinowej i wprowadziło ją na platformę HBO Max. Wierząc, że znajdą się tacy, którzy chętnie obejrzą ją na dużych ekranach, studio udostępniło kopie w 2500 kinach. I rzeczywiście trochę chętnych się znalazło. Weekendowe wpływy szacowane są na 850 tys. dolarów, co wystarczyło do zajęcia ósmego miejsca.Minimalnie słabiej wystartował film z Toni Collette Dream Horse ". Obraz miał swoją premierę na festiwalu Sundance jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 w Stanach. Po pierwszym weekendzie w dystrybucji kinowej na jego koncie jest 844 tys. dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak wspominaliśmy na początku tego tekstu, w najbliższy piątek Disney zaprezentuje widzom baśniowe widowisko " Cruella " (prequel animacji " 101 dalmatyńczyków "), a Paramount spróbuje ponownie przestraszyć Amerykanów filmem " Ciche miejsce 2 " (sequel wielkiego przeboju sprzed trzech lat).