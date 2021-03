Box Office USA: "Raya i ostatni smok" ponownie liderem

Powoli w amerykańskim box offisie zaczęło się coś dziać. Kina w Nowym Jorku już działają, a za tydzień otworzą się również w Los Angeles. W tym tygodniu zabrakło jednak dużych nowości, więc lista niewiele różni się od tej sprzed tygodnia.Numerem jeden pozostała disnejowska animacja " Raya i ostatni smok ". Do zwycięstwa wystarczyło 5,5 mln dolarów, co oznacza spadek o ponad 1/3 w porównaniu z otwarciem.Na drugim miejscu znalazła się starsza o tydzień produkcja Warner Bros. " Tom i Jerry ". Film zarobił kolejne 4,1 mln dolarów. To zaś oznacza skrócenie dystansu do lidera z 2 milionów dolarów różnicy do 1,4 mln.W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce tylko dla dwóch nowości. Pierwsza z nich to niespodzianka! Na siódmym miejscu wylądowała tollywoodzka produkcja " Jathi Ratnalu ". W zaledwie 130 kinach zarobiła 470 tys. dolarów. Daje to najwyższą średnią na kino w tym tygodniu - 3,5 tys. dolarów.Na dziesiątym miejscu znalazł się z kolei " Ojciec ", którego wpływy przekroczyły nieznacznie 300 tysięcy dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: