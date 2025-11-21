Newsy Filmy Leighton Meester w ekranizacji bestsellera z problematycznym tytułem
Leighton Meester w ekranizacji bestsellera z problematycznym tytułem

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Leighton+Meester+i+Jared+Padalecki+zagraj%C4%85+w+ekranizacji+ksi%C4%85%C5%BCki+%22The+Bodyguard%22-164019
Leighton Meester w ekranizacji bestsellera z problematycznym tytułem
źródło: Getty Images
autor: Leon Bennett
Do sieci trafiła informacja, że Leighton Meester i Jared Padalecki pojawią się w nowym projekcie Netflixa -  komedii romantycznej opartej na bestsellerowej powieści Katherine Center

Jaki problem z tytułem mają twórcy?



GettyImages-2231447554.jpg Getty Images © Robin L Marshall


Książka z 2022 roku opowiada historię „twardej, bezkompromisowej ochroniarki”, która zostaje przydzielona do pilnowania „urokliwego gwiazdora kina akcji” podczas świąt. Między bohaterami szybko zaczynają iskrzyć uczucia, a cała sytuacja komplikuje się pod wpływem sekretów i gorączki świątecznego czasu. Do obsady ekranizacji dołączą również Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde oraz Toby Sandeman.

Film wyreżyseruje Elizabeth Allen Rosenbaum ("Purpurowe serca"), a scenariusz napisali Erin Cardillo i Richard Keith. Rosenbaum podkreśliła, że do projektu przyciągnął ją entuzjazm czytelników i społeczności internetowej wokół powieści Center. Reżyserka dodała, że współpraca z autorką jest "fantastyczna", a świąteczny klimat historii tworzy "idealne tło dla iskrzącej dynamiki między głównymi bohaterami".

Problemem dla twórców pozostaje... tytuł filmu. Książka Center zatytułowana jest "The Bodyguard", a, jak zauważył Padalecki, tytuł ten kojarzy się przede wszystkim z kultową produkcją z Whitney Houston i Kevinem Costnerem. Dlatego też twórcy zachęcają fanów do tego, by podsyłali własne propozycje tytułu ekranizacji. Aktor podpisał swój post na Instagramie hashtagiem #NotBodyguardTheMovie.

"Purpurowe serca" -zwiastun




