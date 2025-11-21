Leighton Meester w ekranizacji bestsellera z problematycznym tytułem

Do sieci trafiła informacja, że Leighton Meester i Jared Padalecki pojawią się w nowym projekcie Netflixa - komedii romantycznej opartej na bestsellerowej powieści Katherine Center.
Jaki problem z tytułem mają twórcy?
Getty Images © Robin L Marshall
Książka z 2022 roku opowiada historię „twardej, bezkompromisowej ochroniarki”, która zostaje przydzielona do pilnowania „urokliwego gwiazdora kina akcji” podczas świąt. Między bohaterami szybko zaczynają iskrzyć uczucia, a cała sytuacja komplikuje się pod wpływem sekretów i gorączki świątecznego czasu. Do obsady ekranizacji dołączą również Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde oraz Toby Sandeman.
Film wyreżyseruje Elizabeth Allen Rosenbaum
("Purpurowe serca
"), a scenariusz napisali Erin Cardillo
i Richard Keith
. Rosenbaum
podkreśliła, że do projektu przyciągnął ją entuzjazm czytelników i społeczności internetowej wokół powieści Center. Reżyserka dodała, że współpraca z autorką jest "fantastyczna", a świąteczny klimat historii tworzy "idealne tło dla iskrzącej dynamiki między głównymi bohaterami".
Problemem dla twórców pozostaje... tytuł filmu. Książka Center
zatytułowana jest "The Bodyguard", a, jak zauważył Padalecki, tytuł ten kojarzy się przede wszystkim z kultową produkcją
z Whitney Houston
i Kevinem Costnerem
. Dlatego też twórcy zachęcają fanów do tego, by podsyłali własne propozycje tytułu ekranizacji. Aktor podpisał swój post na Instagramie hashtagiem #NotBodyguardTheMovie.
"Purpurowe serca" -zwiastun