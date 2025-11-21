Nie żyje Spencer Lofranco. Aktor z "Gottiego" miał 33 lata

W sieci pojawiła się informacja, że kanadyjski aktor Spencer Lofranco, znany m.in. z ról w "Gottim" oraz "Jamesy Boy", zmarł we wtorek w wieku 33 lat. Informację o jego śmierci przekazał na Instagramie jego brat, Santino Lofranco.
Kariera Spencera Lofranco
Aktor zmarł w Kolumbii Brytyjskiej i to tam są obecnie badane okoliczności jego śmierci. Przyczyna nie została jeszcze ustalona. Urodzony w 1992 roku Lofranco uczył się aktorstwa w New York Film Academy, a na ekranie pojawił się po raz pierwszy w filmie "Dzień w Middleton
" z 2013 roku. Zagrał tam u boku m.in. Andy'ego Garcii
oraz Very Farmigi
. Już rok później pojawił się w głównej roli w filmie "Jamesy Boy
", gdzie zagrał Jamesa Burnsa, nastolatka popadającego w konflikt z prawem. Historia w filmie była oparta na prawdziwych wydarzeniach.
Poza tym, Lofranco pojawił się jeszcze w tylko czterech filmach - "Niezłomnym
" Angeliny Jolie
, "Dixieland
", "King Cobra
" i biograficznym "Gottim
". Ten ostatni ukazał się w 2018 roku, a główną rolę zagrał w nim John Travolta
. Produkcja spotkała się z fatalnym przyjęciem - jest jednym z filmów, które mają 0% pozytywnych recenzji zebranych w serwisie Rotten Tomatoes. Lofranco
zagrał w niej syna tytułowej postaci.
"Gotti" - zwiastun