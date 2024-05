Box Office USA: Fatalny początek lata. "Kaskader" zaliczył kraksę

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Jeszcze parę tygodni temu oczekiwano, żezadebiutuje z wynikiem co najmniej 40 mln dolarów. Przed premierą szacunki okrojono do 30-35 mln dolarów. Teraz okazuje się, że i one były zbyt optymistyczne. Aktualne dane wskazują na otwarcie w okolicach 28,5 mln dolarów.To oczywiście wystarczy do zajęcia pierwszego miejsca. Trudno jednak mówi o kasowym sukcesie, kiedy weźmie się pod uwagę, że. Przy takich kosztach film jest po prostu klapą. Przynajmniej na razie. Universal musi liczyć na to, że w kolejnych tygodniach spadki nie będą duże. Jest na to szansa, bo film się widzom podoba, czego najlepszym dowodem jest ocena A- w CinemaScore.Zadowolony z otwarciamoże być w zasadzie wyłącznie: " Barbie " (162 mln dolarów) i " Blade Runner 2049 " (32,7 mln).Disney tymczasem mógł liczyć na moc nostalgii. Kolejny powrót do kin widowiskazgarnął 8,1 mln dolarów. To pozwoliło filmowi wskoczyć na miejsce drugie! A to oznacza, żez łączną kwotą 482,6 mln dolarów.Zaskakująco dobrze wypadł też horror. Sony wiedziało, że film nie ma szans spodobać się widzom i. A mimo to zdołał zarobić 6,5 mln dolarów. Horror jednak szybko zniknie z zestawienia, bo przy ocenie C- w CinemaScore szanse na dobre wyniki w kolejnych tygodniach są praktycznie żadne.Tymczasemdzielnie walczy o to, by łatka finansowej klapy nie przykleiła się do filmu. Obraz miał całkiem udany drugi weekend, notując spadek poniżej 50%. Mimo wszystko łączne wpływy są wciąż małe jak na budżet produkcji. Kilka kolejnych podobnych weekendów może to jednak zmienić.W nadchodzący weekend amerykańską widownię spróbuje rozruszać Disney widowiskiem