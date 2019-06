Box Office USA: Fatalny start zwierzaków domowych i Phoenix

Getty Images © Mark Wilson



W amerykańskich kinach powiało chłodem. Drugi tydzień z rzędu nowości będące kontynuacjami przebojowych filmów startowały fatalnie, osiągając wyniki grubo poniżej poprzedni części. W efekcie zamiast wyścigu o to, która z premier wypadnie lepiej, mieliśmy wyścig oto, kto zaprezentuje się gorzej. Niestety słabość premier nie przełożyła się na dobre wyniki starszych tytułów.stracił ponad 67% wpływów,ponad 57%, aprawie 57%. Najlepiej trzymają się:(który jeszcze przed weekendem został trzecią premierą tego roku z wpływami powyżej 200 mln dolarów) i(którego wynik jest o 33% niższy od tego sprzed tygodnia).Numerem jeden w takich warunkach została animacja. Universal Pictures nie ma jednak najmniejszych powodów do świętowania. Film zarobił bowiem 47,1 mln dolarów, czyli aż o 57 milionów mniej od pierwszej części. Tylko dwie produkcje Illumination Entertainment miały w weekend otwarcia gorsze wyniki (37,5 mln dolarów oraz35,3 mln, którą to animację uratował sezon bożonarodzeniowy-noworoczny). Ponieważ jednak budżet filmu był dość rozsądny (80 mln dolarów), a ocena widzów w CinemaScore wynosi A-, koniec końców spodziewamy się, żeswoje zarobi.To, co wydarzyło się z kolei z, to była rzeź. Choć trudno powiedzieć, by tak zły koniec przebojowego cyklu kogoś zaskoczył. Doniesienia o problemach po pokazach testowych, przekładanie daty premiery, fatalne recenzje i niewiele lepsza opinia widzów (B- w CinemaScore) zrobiły swoje.jest pierwszą częścią "X-Men", której otwarcie nie przekroczyło 50 milionów dolarów. Co więcej, jest dużo niższe, bo wynosi zaledwie 33 mln dolarów. Jest to więc jedna z największych klap tego roku mając wskaźnik otwarcie/budżet wynoszący zaledwie 16,5%.Oczywiście to, co jest złe dla producentów, może okazać się całkiem dobrą wiadomością dla Disneya. Studio ma bowiem idealny pretekst, by z czystym sumieniem przekreślić cykl produkowany przez 20th Century Fox i zacząć od zera w ramach MCU.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Lepie radziły sobie w weekend nowości w dystrybucji limitowanej. Szczególnie udanie w czterech kinach w Nowym Jorku i Los Angeles wystartowała najnowsza produkcja Amazon Studios.uzyskało średnią na kino w wysokości 62,4 tys. dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik w tym roku (po- 76,6 tys. dolarów). Wpływy w wysokości 249,7 tys. dolarów oznaczają też drugie najlepsze otwarcie w historii dla filmu wprowadzanego przez Amazon Studios pod własnym szyldem.trafi do ponad półtora tysiąca kin już w najbliższy piątek. Dużymi premiera będą też:oraz, który polskie kina ominie i od razu będzie dostępny na Netfliksie.