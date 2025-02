Box Office USA: Kibice wygrali. Pustki w kinach. "Dog Man" liderem

Zwiastun filmu "Dog Man"

Box office USA: 7-9 lutego 2025



Tak słabe wyniki to oczywiście "wina" Super Bowl. Finał zmagań NFL zawsze przeraża wytwórnie i dystrybutorów, którzy zazwyczaj odpuszczają sobie ten weekend wprowadzając mniej istotne premiery licząc, że ci, którzy futbolem się nie interesują zechcą wybrać się do kina.Tegoroczne nowości w większości nie popisały się. Horrorzdołał osiągnąć zaledwie 8,5 mln dolarów. Powrót gwiazd " Goonies Seana Astina nie okazał się zaś wystarczającym pretekstem do pójścia na. Ten film zarobił słabiutkie 5,8 mln dolarów.Jedynie IMAX może mówić o sukcesie. Dobrze spisał się w tych kinach dokument muzyczny, który zarobił 2,6 mln dolarów.Gorączka futbolowa wpłynęła także na starsze tytuły. Zaskakująco sporo straciła animacja. W porównaniu do otwarcia wpływy w ten weekend spadły aż o 62%. Jak na familijną produkcję to dużo. W efekcie może nie udać się osiągnąć 100 milionów dolarów. Jednak przy słabości konkurencji 13,7 mln dolarów wystarczyło, by film utrzymał pozycję lidera.W najbliższy weekend do kin powinny znów zawitać tłumy. Disney zaprezentuje bowiem pierwszą prawdziwie dużą premierę tego roku, czyli widowisko Marvela. Amerykanie w końcu zobaczą też familijną produkcję, która na świecie jest już dostępna w kinach od kilku miesięcy.