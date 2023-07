Box Office USA: Lato należy do Sony. "Naznaczony 5" liderem

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 7-9 lipca



wystartował fantastycznie w amerykańskich kinach. Aktualne szacunki dają mu aż 32,7 mln dolarów! Oznacza to. Lepiej wystartował tylko- 40,2 mln dolarów.zarobił na otwarcie 13,2 mln,- 22,6 mln, a- 29,5 mln.Jest to też drugi hit studia w tym roku. W styczniustartowała z wynikiem 30,4 mln dolarów.Wielką rewelacją minionego tygodnia jest. Film miał swoją premierę 4 lipca i pierwszego dnia sprzedał się lepiej niż. W kolejnych dniach nie było już tak dobrze. Mimo to Angel Studios twierdzi, że w weekendzarobił 18,2 mln dolarów, co łącznie daje 40,2 mln dolarów. Inni sądzą, że ten wynik jest zbyt optymistyczny i weekendowe wpływy są bliższe 16,9 mln dolarów (i 38,9 mln łącznie).Niezależnie od tego, kto ma rację,jest prawdziwym fenomenem. Jest to drugi film Angel Studios, który trafił do kin. Pierwszy -- w sumie zarobił 12,1 mln dolarów.Jedna jaskółka wiosny nie czyni, podobnie sukcesnie oznacza wcale powrotu zainteresowania amerykańskiej widowni komediami z kategorią R. Przekonało się o tym Lionsgate, które wprowadził. Film przepadł zarabiając na otwarcie zaledwie 5,9 mln dolarów, co jest wynikiem minimalnie lepszym od tego, jaki w czasie trzeciego weekendu uzyskałoTymczasem na początku tygodnia. Jest to, której udała się ta sztuka.W piątek granicę tę pokonała animacja Pixara. Film po fatalnym otwarciu trzyma się w kinach zaskakująco dobrze i powoli zaczyna odbijać się od dna. Po 24 dniach już ma lepszy wynik od, a dotraci tylko 2%.Również w piątek 100 milionów dolarów przekroczył. Trudno to jednak uznać za osiągnięcie, kiedy weźmie się pod uwagę gigantyczny budżet widowiska. Film nie zdołał nawet utrzymać się drugi weekend na pierwszym miejscu. A tymczasem konkurencja w kinach tylko wzroście i tytuł straci najatrakcyjniejsze sale.Nietypowo, bo już w środę, do kin wejdzie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego lata -. Z kolei w piątek swoją amerykańską premierę będzie miała japońska animacja