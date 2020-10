Box Office USA: Liam Neeson bohaterem weekendu

Na kreczu wielkich wytwórni w Ameryce starają się korzystać mali gracze. Na przykład Open Roads. To właśnie ten dystrybutor wprowadził do kin najchętniej oglądany film minionego weekendu. " Honest Thief " przed tygodniem był numerem siedem za sprawą dystrybucji w Kanadzie. Po dołączeniu Stanów Zjednoczonych został numerem jeden, zarabiając w weekend 3,7 mln dolarów. Nie jest to oczywiście wynik oszałamiający, ale do takich właśnie przyzwyczailiśmy się w czasach szalejącej pandemii COVID-19.Drugą "nowością" tygodnia było " Miasteczko Halloween ", które Disney wprowadził do ponad dwóch tysięcy kin. Obraz zainteresował całkiem sporą grupę widzów, czego efektem jest 1,3 mln dolarów wpływów i czwarte miejsce w box offisie.Dwie rzeczywiste premiery tygodnia poradziły sobie gorzej. Melodramat " 2 Hearts " zmasakrowany przez krytyków niespodziewanie cieszy się dobrą opinią wśród żeńskiej widowni. Jeśli będzie polecany, to w kolejnych tygodniach może zaliczać niskie spadki. To dobra wiadomość dla dystrybutora, bo na dzień dobry film zarobił zaledwie 565 tysięcy dolarów.Z kolei " Love and Monsters " z Dylanem O'Brienem zajął dopiero dziewiąte miejsce z wynikiem 255 tysięcy dolarów. W tym przypadku niska pozycja nie jest zaskoczeniem. Obraz bowiem nie był pokazywany w największych sieciach kinowych, które wciąż nie godzą się na seanse filmów dostępnych w cyfrowej dystrybucji. Zamiast więc do ponad 2 tysięcy kin " Love and Monsters " trafiło zaledwie do 387.Pierwsza dziesiątka według portalu Deadline wygląda następująco: