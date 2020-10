Box Office USA: Liam Neeson najlepszy na pandemię

W amerykańskich kinach nic nie zmieniło się na lepsze. Widzów wciąż jest niewielu, tylko nieliczne tytuły zdołały w weekend przekroczyć granicę miliona dolarów wpływów. Kina w Nowym Jorku (mieście) i Los Angeles wciąż pozostają zamknięte. W takich warunkach do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 2,4 mln dolarów. Taki wynik podczas drugiego weekendu w kinach osiągnął akcyjniak z Liamem Neesonem w roli głównej " Honest Thief ".Spośród nowości najwyżej znalazł się " The Empty Man ". Czwarte miejsce z wynikiem prawie 1,3 mln dolarów należy w przypadku tego filmu uznać za sukces. Disney wprowadził go bowiem praktycznie bez jakiejkolwiek kampanii. Nie jest to do końca zaskoczenie. Obraz został bowiem odziedziczony po 20th Century Fox i studio ewidentnie potraktowało je jak śmierdzące jajko.Na ósmy miejscu wylądował z kolej " After 2 ". Młodzieżowy romans jest już co prawda od prawie dwóch miesięcy pokazywany w Kanadzie, ale do amerykańskich kin trafił dopiero teraz. Frekwencja jest daleka od tego, co " After 2 " zdołało osiągnąć na zagranicznych rynkach. W wielu krajach Europy wpływy będą porównywalne lub wyższe od jedynki. Tymczasem otwarcie w Stanach na poziomie 420 tysięcy dolarów jasno pokazuje, że o 12 milionach dolarów zarobionych przez jedynkę amerykański dystrybutor nie ma co marzyć.W pierwszej dziesiątce pojawiła się jeszcze animacja " Potwory i spółka ", którą Disney postanowił ponownie na krótko wprowadzić do kin. Obraz nie przyciągnął jednak tłumów i zajął dopiero siódme miejsce.Pierwsza dziesiątka według portalu Deadline wygląda następująco: