Box Office USA: Musicalowe "Wredne dziewczyny" liderem spokojnego weekendu

Zwiastun "Mean Girls"

Box office USA 19-21 stycznia



W efekcie pierwsza szóstka box office'u pozostała bez zmian. Na pierwszym miejscu utrzymał się musicali to pomimo spadku wpływów aż o 60%. Po dziesięciu dniach na koncie filmu jest już 50 milionów dolarów. To pierwsza premiera tego roku, która osiągnęła ten pułap.Numerem dwa pozostał. Dla niego drugi weekend był dużo bardziej udany, bo spadek wyniósł tylko 49%.Jedyną dużą nowością był rozgrywający się w kosmosie thriller. Film jednak zajął dopiero siódme miejsce z wpływami w wysokości 3 mln dolarów. Nie jest to wynik zbyt imponujący, lecz bardzo typowy dla tego dystrybutora (Bleecker Street).Po ostatecznym podliczeniu wpływów w pierwszej dziesiątce może się jeszcze znaleźć. Jest to cyfrowo odświeżony zapis koncertu Queen z 1981, który można oglądać wyłącznie w kinach IMAX. Aktualne szacunki dają mu równe dwa miliony dolarów.Jest to wynik zaledwie o 43 tysiące dolarów gorszy od aktualnie zajmujących dziesiątą lokatę. Ten film zanotował 14-procentowy wzrost wpływów po tym, jak jego dystrybucja powiększyła się aż o 820 kin. W sumie film zarobił już 20,4 mln dolarów, co jest drugim najlepszym osiągnięciem w karierze reżyserskiej Lanthimosa (po- 34,4 mln dolarów).W najbliższy piątek do kin wejdzie tylko jedna duża nowość -. W jednej z głównych ról wystąpiła najgorętsza gwiazda młodego pokolenia Jenna Ortega